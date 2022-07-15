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Недавно покинули Верес. Перволиговый ЛНЗ усилился двумя исполнителями

Премьер-лига
(1 голосов)

Серьезная трансферная кампания

Недавно покинули Верес. Перволиговый ЛНЗ усилился двумя исполнителями

Фото: ЛНЗ

UA-Футбол
Новина українською

Перволиговый "ЛНЗ" объявил о новых трансферах.

Состав команды из Черкасс усилили двое - Никита Полюлях и Игорь Солдат. Оба не так давно покинули "Верес". Детали контракта с двумя исполнителями остаются неизвестными.

Отметим, что ранее этим летом "ЛНЗ" успел подписать Савина, Синегуба и Ляшенко.

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В статье: Никита Полюлях Игорь Солдат ЛНЗ (Черкассы)
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