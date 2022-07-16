Ингулец объявил о трансферах двух хавбеков

ФК "Ингулец" из Петрового объявил о подписании двух новых футболистов. Состав команды пополнили полузащитники Денис Резепов и Виктор Близниченко.

Детали соглашений пока не известны, как и игровые номера футболистов.

20-летний Резепов ранее выступал за "Волчанск", "Металлист 1925" и "Славию" из Праги. 20-летний Близниченко, в свою очередь, является воспитанником "Динамо", а прошлый сезон провел в составе юношеской команды киевского клуба. В "Ингульце" сейчас играет его старший брат, Андрей Близниченко.