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Ингулец объявил о трансферах двух хавбеков
Клуб усиливается перед новым сезоном
ФК Інгулець/Автор невідомий
ФК "Ингулец" из Петрового объявил о подписании двух новых футболистов. Состав команды пополнили полузащитники Денис Резепов и Виктор Близниченко.
Детали соглашений пока не известны, как и игровые номера футболистов.
20-летний Резепов ранее выступал за "Волчанск", "Металлист 1925" и "Славию" из Праги. 20-летний Близниченко, в свою очередь, является воспитанником "Динамо", а прошлый сезон провел в составе юношеской команды киевского клуба. В "Ингульце" сейчас играет его старший брат, Андрей Близниченко.
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