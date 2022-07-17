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Сергей Сидорчук продлил контракт с Динамо

Премьер-лига
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Новое соглашение рассчитано на три года

Сергей Сидорчук продлил контракт с Динамо

Фото: Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" объявило о продлении контракта с действующим капитаном команды Сергеем Сидорчуком. Центральный полузащитник подписал новое соглашение, рассчитанное на три года, до лета 2025.

Как сообщает клуб, в контракте также прописана опция продления договора клубом. Сидорчук играет за "Динамо" уже девять с половиной лет, переехав в Киев зимой 2013 года из запорожского "Металлурга".

По информации портала transfermarkt, Сергей - не единственный игрок основной команды "Динамо", у которого истекает контракт в ближайший год. Среди таких: Виктор Цыганков, Беньямин Вербич, Александр Караваев, Денис Бойко, Владислав Дубинчак, Никита Бурда, Владислав Супряга и другие.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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