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Форвард Десны Дегтярев будет играть в Казахстане
Подписал краткосрочный контракт
Фото: ФК Десна
Очередной украинец будет выступать в зарубежном чемпионате.
Нападающий Максим Дегтярев стал игроком казахстанского "Тараза". По данным официального сайта, контракт был подписан на ближайшие полгода.
На протяжении двух лет Дегтярев играл за "Десну", сыграв за этот период 48 игр и совершив десять результативных действий (7+3). Помимо этого, Максим успел поиграть за "Полтаву", "Сталь", "Олимпик", "Краматорск" и донецкий "Металлург".
Ранее сообщалось, что лучший бомбардир "Десны" тренируется с "Зарей", но планирует
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