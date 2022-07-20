  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Форвард Десны Дегтярев будет играть в Казахстане
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Десны Дегтярев будет играть в Казахстане

Премьер-лига
(1 голосов)

Подписал краткосрочный контракт

Форвард Десны Дегтярев будет играть в Казахстане

Фото: ФК Десна

UA-Футбол
Новина українською

Очередной украинец будет выступать в зарубежном чемпионате.

Нападающий Максим Дегтярев стал игроком казахстанского "Тараза". По данным официального сайта, контракт был подписан на ближайшие полгода.

На протяжении двух лет Дегтярев играл за "Десну", сыграв за этот период 48 игр и совершив десять результативных действий (7+3). Помимо этого, Максим успел поиграть за "Полтаву", "Сталь", "Олимпик", "Краматорск" и донецкий "Металлург".

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир "Десны" тренируется с "Зарей", но планирует поиграть заграницей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Максим Дегтярев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде