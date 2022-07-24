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Лидер Ворсклы Оливье Тилль попрощался с клубом. Он провел полгода в турецком Эюпспоре

Премьер-лига
(1 голосов)

В полтавском клубе остается его брат Венсан

Лидер Ворсклы Оливье Тилль попрощался с клубом. Он провел полгода в турецком Эюпспоре

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Один из лидеров полтавской "Ворсклы" в прошлом сезоне УПЛ Оливье Тилль объявил в инстаграме об уходе из клуба. Люксембуржец попрощался с командой, поблагодарив игроков и сотрудников клуба.

"Пришло время сказать до свидания и спасибо "Ворскле" за прекрасное и незабываемое время. Спасибо всему клубу, сотрудникам и моим товарищам по команде. К сожалению, это не тот конец, который я себе представлял… Но я желаю всему клубу удачи, и чтобы все как можно скорее вернулось к нормальному состоянию. Играть за этот замечательный клуб было честью".

Последние полгода Тилль провел в аренде в турецком "Эюпспоре". В первой же половине сезона люксембуржец отыграл 15 матчей в УПЛ, забив 8 голов и отдав 6 ассистов. Примечательно, что младший брат Оливье, Венсан, по-прежнему является игроком "Ворсклы" и не заявлял об уходе из клуба.

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В статье: Ворскла (Полтава) Оливье Тилль
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Комментарии (1)
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Litb@rski (Кёльн)
24.07.2022 в 18:38
Жаль....хорош был в Ворскле
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