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Лидер Ворсклы Оливье Тилль попрощался с клубом. Он провел полгода в турецком Эюпспоре
В полтавском клубе остается его брат Венсан
Фото: Александр Приходько
Один из лидеров полтавской "Ворсклы" в прошлом сезоне УПЛ Оливье Тилль объявил в инстаграме об уходе из клуба. Люксембуржец попрощался с командой, поблагодарив игроков и сотрудников клуба.
"Пришло время сказать до свидания и спасибо "Ворскле" за прекрасное и незабываемое время. Спасибо всему клубу, сотрудникам и моим товарищам по команде. К сожалению, это не тот конец, который я себе представлял… Но я желаю всему клубу удачи, и чтобы все как можно скорее вернулось к нормальному состоянию. Играть за этот замечательный клуб было честью".
Последние полгода Тилль провел в аренде в турецком "Эюпспоре". В первой же половине сезона люксембуржец отыграл 15 матчей в УПЛ, забив 8 голов и отдав 6 ассистов. Примечательно, что младший брат Оливье, Венсан, по-прежнему является игроком "Ворсклы" и не заявлял об уходе из клуба.
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