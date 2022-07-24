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Дебрецен - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Ровенчане встречаются с седьмой командой предыдущего чемпионата Венгрии
Фото: НК Верес
Ровенчане продолжают готовиться к следующему сезону УПЛ. Новым соперником команды Юрия Вирта станет венгерский "Дебрецен". Встреча состоится на поле соперника и должна начаться в 19:00.
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