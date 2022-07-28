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Вернидуб: В Кривбассе думаем о том, чтобы не было завышенных зарплат
Тренер - о спаринге с "Минаем" и трансферной политике клуба
Фото: ФК Кривбасс
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб подвел итоги первого контрольного матча на третьем сборе против ужгородского "Миная", в котором красно-белые победили - 3:1.
– Уже третий этап сборов. Благодарен ребятам, что отработали на все сто. Что первый тайм, что второй. Было много моментов, но, к сожалению, мы их не реализовали. Есть над чем работать. Сейчас больше будем работать над быстротой, над реализацией этих моментов. В общем, все нормально. Главное, что все здоровы.
– Если детализировать: что у ребят получалось хорошо, а что требует отдельного внимания?
– У нас впереди еще долгий путь. Если говорить на сегодняшний день говорить: мы много работаем. Хорошо, что есть моменты, которые ребята отлично понимают. Большинство этих моментов они переносят в игру. Это только начало нашего пути, идти еще очень далеко.
– Много создали, но забили три гола. Слишком мало?
– Это говорит о том, что нам больше нужно трудиться над завершением. Все в наших ногах и руках. Главное, чтобы ребята это понимали и работали еще больше.
– Трансферная кампания "Кривбасса" еще продолжается?
– Она будет длиться весь год. Мы тоже работаем над этим. Но есть некоторые моменты. Не со всеми футболистами, которых мы хотим видеть в нашей команде, выходит договориться. У нас есть свой план. Думаем и о том, чтобы сейчас в это тяжелое для Украины время у нас не было завышенных зарплат.
Нужно понимать, что сейчас мы работаем и играем, благодаря нашим защитникам – ВСУ. Футболисты, которые находятся в "Кривбассе", это очень хорошо понимают. Что касается трансферов, то мы работаем. Нам требуется крайний защитник, центральный защитник, крайний атакующий игрок. Все, кто сейчас с нами на сборах это те, на кого я рассчитываю.
– Молодежь: Кораблин, Устименко, другие ребята. Молодежь подает надежды, что все будет хорошо?
– Не буду ничего говорить, у них очень длинный путь, много работы впереди. Пусть работают и доказывают на поле свою профпригодность, – сказал Вернидуб.
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