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Минай - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Предсезонка продолжается

Минай - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Минай

UA-Футбол
Новина українською

Два представителя УПЛ сойдутся в спарринге в Ужгороде. "Верес" этим летом ещё не одержал ни одной победы, на счету "Миная" пять выигрышей при одной ничьей и одном поражении. Впрочем, сравнивая исходы нужно также не забывать и об уровне соперников, ведь ровенчане, например, встречались с "Карпатами" и "Дебреценом", то время как у закарпатцев среди оппонентов уровня УПЛ были только "Львов" и "Кривбасс".

Начало игры в 12:00.

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В статье: Верес (Ровно) ФК Минай
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