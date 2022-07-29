Минай - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Два представителя УПЛ сойдутся в спарринге в Ужгороде. "Верес" этим летом ещё не одержал ни одной победы, на счету "Миная" пять выигрышей при одной ничьей и одном поражении. Впрочем, сравнивая исходы нужно также не забывать и об уровне соперников, ведь ровенчане, например, встречались с "Карпатами" и "Дебреценом", то время как у закарпатцев среди оппонентов уровня УПЛ были только "Львов" и "Кривбасс".

Начало игры в 12:00.