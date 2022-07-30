ТМ. Утрехт - Шахтер 2:2. Йовичевич все еще без побед

Шахтер , который проводит свой предсезонный сбор в Роттердаме, провел свой третий спарринг на голландской земле – сегодня горняки играли с Утрехтом.

Сыграли снова вничью, расписав мировую 2:2.

Йовичевич со старта (напомним, что весь состав без легионеров) отрядил в атаку трех игроков - Мудрика, Сикана и Кащука, однако такая потенциально агрессивная тактика сразу же была перебита игроками Утрехта. Голландцы довольно высоко прессинговали, накрывали горняков на их половине, что и привело к быстрому голу. После фланговой подачи Матвиенко не перехватил, Бондар не накрыл Редана, который, видимо не ожидая, что мяч все-таки до него дойдет, все-таки пробил и забил. 1:0 на 6-й минуте.

У горняков долго ничего не получалось даже не в атаке, а просто выйти в эту атаку – связать 3-4 паса, перейти на чужую половину и обострить – уже проблема.

Лишь минуте к 30-й Утрехт подустал, сбавил темп, и Шахтер стал наведываться в чужие владения. В итоге, горняки в концовке организовали свой гол, и нужно сказать, очень красивый – Кащук на правом фланге обыгрался с Коноплей, тот отдал в штрафную, где забыли Бондоренко, котоырй и положил в притирку со штангой. 1:1 к концу первого тайма.

Второй тайм горняки фактически новым составом начали ударно – Вакула активничал на фланге, навесил в штрафную, где Крыськив принял и метров с 15-ти дал под штангу! 2:1.

Впрочем, вел в счете Шахтер недолго – Утрехт начал поддавливать, и на 66-й горняки сами себе привезли. Сначала не поделили мяч в центре поля, а затем, после прессинга и прохода по фланга Кривцов еще и срезал круглого в свои ворота. Причем срезал довольно красиво – Сергей и в чужие ворота такие мячи нечасто забивал.

2:2, и на этом, фактически матч и закончился. Утрехт больше хотел, имел пару хороших подходов, но все били мимо ворот.

Шахтер особо против ничьей не возражал, на чем и порешили.

2:2, Шахтер, как и Йовичевич, на этом сборе пока что без побед (две ничьи и поражение).

Утрехт – Шахтер 2:2

Голы: Редан (7), Кривцов (66, аг.) – Бондаренко (41), Крыськив (47)

Предупреждения: Судаков

Шахтер (1 тайм): Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Кащук, Мудрик, Сикан

Шахтер (2 тайм): Шевченко, Михайличенко, Козик, Кривцов, Стасюк, Очеретько, Тотовицкий, Крыськив, Топалов, Вакула, Кулаков.