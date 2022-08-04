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Ворскла объявила, где будет играть домашние матчи в сезоне 2022/23
Максимально на западе страны
ФК Ворскла
Полтавская "Ворскла" на своем официальном сайте сообщила, что домашние матчи в новом чемпионате Украины будут играть в Закарпатской области.
"Учитывая ситуацию в стране и безопасность работников и футболистов клуба, определен основной стадион "Ворсклы" на сезон 2022/2023. Им станет "Минай-Арена". Мечтаем как можно скорее вернуться в родной город!", - говорится в сообщении.
Заметим, что, по замыслу УАФ, следующий сезон пройдет в нескольких регионах на западе Украины и в Киевской области. Планируется, что чемпионат начнется 24 августа, однако до сих пор не сформирован календарь матчей.
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