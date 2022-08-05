  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально: Александр Зубков вернулся в Шахтер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Александр Зубков вернулся в Шахтер

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Неожиданный трансфер "горняков"

Официально: Александр Зубков вернулся в Шахтер

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Александр Зубков снова стал игроком "Шахтера". Об этом сказано на официальном сайте клуба.

Воспитанник клуба подписал с украинским грандом пятилетний контракт. У вингера оставалось два года по контракту с "Ференцварошем", однако о сумме компенсации ничего не сказано.

Зубков - воспитанник "Шахтера", который не смог пробиться в основу из-за наличия легионеров. На его счету 23 игры за взрослую команду. Александр сумел раскрыться в "Ференцварош", где показывал уровень при Сергее Реброве. Также провел 21 игру за сборную Украины.

Читайте такжеЗубков снова не попал в заявку Ференцвароша на матч Лиги чемпионов

Ранее летом "Шахтер" подписал Андрея Тотовицкого, Богдана Михайличенко и Невена Джурасека.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Александр Зубков
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
satellite (Харьков)
05.08.2022 в 18:28
Давно пора было......В Ференцвароше,дело было не в Зубкове а в НЕДОтренере!!!
Ответить
0
0
bato54
05.08.2022 в 18:14
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде