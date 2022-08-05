Официально: Александр Зубков вернулся в Шахтер

Александр Зубков снова стал игроком "Шахтера". Об этом сказано на официальном сайте клуба.

Воспитанник клуба подписал с украинским грандом пятилетний контракт. У вингера оставалось два года по контракту с "Ференцварошем", однако о сумме компенсации ничего не сказано.

Зубков - воспитанник "Шахтера", который не смог пробиться в основу из-за наличия легионеров. На его счету 23 игры за взрослую команду. Александр сумел раскрыться в "Ференцварош", где показывал уровень при Сергее Реброве. Также провел 21 игру за сборную Украины.

Читайте также Зубков снова не попал в заявку Ференцвароша на матч Лиги чемпионов

Ранее летом "Шахтер" подписал Андрея Тотовицкого, Богдана Михайличенко и Невена Джурасека.