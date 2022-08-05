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Официально: Александр Зубков вернулся в Шахтер
Неожиданный трансфер "горняков"
Фото: ФК Шахтер
Александр Зубков снова стал игроком "Шахтера". Об этом сказано на официальном сайте клуба.
Воспитанник клуба подписал с украинским грандом пятилетний контракт. У вингера оставалось два года по контракту с "Ференцварошем", однако о сумме компенсации ничего не сказано.
Зубков - воспитанник "Шахтера", который не смог пробиться в основу из-за наличия легионеров. На его счету 23 игры за взрослую команду. Александр сумел раскрыться в "Ференцварош", где показывал уровень при Сергее Реброве. Также провел 21 игру за сборную Украины.
Ранее летом "Шахтер" подписал Андрея Тотовицкого, Богдана Михайличенко и Невена Джурасека.
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