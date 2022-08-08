Металлист 1925 победил уже в шестом товарняке за лето. На этот раз – вышгородский Диназ со счетом 4:2

Харьковский "Металлист 1925" готовится к началу нового сезона УПЛ. Клуб провел уже седьмую контрольную игру за лето, и в седьмой раз подряд не проиграл. Сегодня соперником харьковчан был вышгородский "Диназ".

"Металлист 1925" обыграл команду из Киевской области со счетом 4:2. Ранее харьковский клуб расправился с "Колосом", "Штурмом", "Нивой", "Мариуполем" и "Рубиконом", а также сыграл вничью с "Черноморцем".

07.08.2022. Щасливе, стадион "Княжа-Арена".

"Металлист 1925" Харьков – "Диназ" Вышгород 4:2

Голы: Дмитренко, 19; Габелок, 39; Капинус, 43; Потимков, 60 – 62; 73.

Стартовый состав "Металлиста 1925":

Игрок на просмотре, Жичиков, Курило, Безуглый, Игрок на просмотре, Мартынюк, Габелок (к), Игрок на просмотре, Капинус, Дмитренко, Зубков

Стартовый состав "Диназа":

Солдатенко, Мащенко, Волошин, Ичанский, Игрок на просмотре, Корешков, Подручний, Белоус, Старенький, Шевченко, Шкурат