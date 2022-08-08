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Металлист 1925 победил уже в шестом товарняке за лето. На этот раз – вышгородский Диназ со счетом 4:2
Харьковчане в мощной форме
Фото: Металіст 1925 Харків
Харьковский "Металлист 1925" готовится к началу нового сезона УПЛ. Клуб провел уже седьмую контрольную игру за лето, и в седьмой раз подряд не проиграл. Сегодня соперником харьковчан был вышгородский "Диназ".
"Металлист 1925" обыграл команду из Киевской области со счетом 4:2. Ранее харьковский клуб расправился с "Колосом", "Штурмом", "Нивой", "Мариуполем" и "Рубиконом", а также сыграл вничью с "Черноморцем".
07.08.2022. Щасливе, стадион "Княжа-Арена".
"Металлист 1925" Харьков – "Диназ" Вышгород 4:2
Голы: Дмитренко, 19; Габелок, 39; Капинус, 43; Потимков, 60 – 62; 73.
Стартовый состав "Металлиста 1925":
Игрок на просмотре, Жичиков, Курило, Безуглый, Игрок на просмотре, Мартынюк, Габелок (к), Игрок на просмотре, Капинус, Дмитренко, Зубков
Стартовый состав "Диназа":
Солдатенко, Мащенко, Волошин, Ичанский, Игрок на просмотре, Корешков, Подручний, Белоус, Старенький, Шевченко, Шкурат
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