Разошлись миром. Днепр-1 закончил сбор матчем с шестью мячами

В четверг, 10 августа "Днепр-1" сыграл товарищеский матч против хорватской "Вараждины". Команды обменялись тремя голами. В составе украинской команды отличились Лучкевич, Сарапий и Когут.

Во второй тайме на поле вышел новичок Брага. У бразильца был момент под занавес встречи, однако мяч после его удара разминулся со стойкой ворот. Добавим, что это был последний матч днепрян в Словении перед стартом в еврокубковом сезоне. Уже через неделю, 18 августа подопечные Александра Кучера в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы сыграют с победителем пары "АЕК" Ларнака - "Партизан".

Товарищеский матч

"Вараждин" – "Днепр-1" – 3:3

Голы: Лучкевич 43, Сарапий 45+1, Когут 59 – Вугринец 56, Лушовец 67, Бановец (71).