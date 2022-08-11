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Разошлись миром. Днепр-1 закончил сбор матчем с шестью мячами
Генеральная репетиция перед Лигой Европы
Фото: Днепр-1
В четверг, 10 августа "Днепр-1" сыграл товарищеский матч против хорватской "Вараждины". Команды обменялись тремя голами. В составе украинской команды отличились Лучкевич, Сарапий и Когут.
Во второй тайме на поле вышел новичок Брага. У бразильца был момент под занавес встречи, однако мяч после его удара разминулся со стойкой ворот. Добавим, что это был последний матч днепрян в Словении перед стартом в еврокубковом сезоне. Уже через неделю, 18 августа подопечные Александра Кучера в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы сыграют с победителем пары "АЕК" Ларнака - "Партизан".
Товарищеский матч
"Вараждин" – "Днепр-1" – 3:3
Голы: Лучкевич 43, Сарапий 45+1, Когут 59 – Вугринец 56, Лушовец 67, Бановец (71).
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