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Йовичевичу не пригодился. 23-летний опорник Шахтера в очередной раз отправлен в аренду

Премьер-лига
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Правда теперь заграницу

Йовичевичу не пригодился. 23-летний опорник Шахтера в очередной раз отправлен в аренду

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Очередной воспитанник донецкого "Шахтера" был отправлен в аренду.

23-летний опорник Максим Чех стал игроком азербайджанского клуба "Сабаил". Тип сделки - одногодичная аренда, о возможном выкупе ничего не говорится.

Летом 2019-го года Чех стал победителем молодежного чемпиона мира. Далее последовали три подряд аренды в "Мариуполь", когда он в сумме отыграл 60 игр и забил один гол.

Напомним, что ранее на этой неделе "Шахтер" отправил правого защитника в МЛС.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сабаил Максим Чех
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