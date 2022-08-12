Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йовичевичу не пригодился. 23-летний опорник Шахтера в очередной раз отправлен в аренду
Правда теперь заграницу
Фото: ФК Шахтер
Очередной воспитанник донецкого "Шахтера" был отправлен в аренду.
23-летний опорник Максим Чех стал игроком азербайджанского клуба "Сабаил". Тип сделки - одногодичная аренда, о возможном выкупе ничего не говорится.
Летом 2019-го года Чех стал победителем молодежного чемпиона мира. Далее последовали три подряд аренды в "Мариуполь", когда он в сумме отыграл 60 игр и забил один гол.
Напомним, что ранее на этой неделе "Шахтер" отправил
Популярное сейчас
- СМИ: 4 клуба УПЛ против создания единого телепула - им угрожают штрафом
- Уже двенадцать стран закончили сезон УЕФА с более низким рейтингом, чем у дисквалифицированной россии
- Раненые плюс разрушения: россияне нанесли массированный ракетный удар по областям Украины
- Динамо начинает с Ингульцом, Шахтер - с Металлистом 1925. Календарь первого круга УПЛ
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО