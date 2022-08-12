Йовичевичу не пригодился. 23-летний опорник Шахтера в очередной раз отправлен в аренду

Очередной воспитанник донецкого "Шахтера" был отправлен в аренду.

23-летний опорник Максим Чех стал игроком азербайджанского клуба "Сабаил". Тип сделки - одногодичная аренда, о возможном выкупе ничего не говорится.

Летом 2019-го года Чех стал победителем молодежного чемпиона мира. Далее последовали три подряд аренды в "Мариуполь", когда он в сумме отыграл 60 игр и забил один гол.