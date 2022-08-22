Селезнев продолжает тренироваться с Минаем. Есть вероятность, что его заявят на сезон

Недавно UA-Футбол публиковал информацию о том, что "Минай" не внес в свою официальную заявку на сезон нападающего Евгения Селезнева. Как известно, у него истек срок контракта.

Однако Евгений Селезнев продолжает тренироваться с "Минаем". Как сообщили нашему изданию источники, знакомые с ситуацией, Селезнев в усиленном режиме наверстывает упущенное. У него были проблемы со здоровьем, часть предсезонной подготовки он пропустил и теперь набирает форму.

Есть вероятность того, что с Селезневым переподпишут контракт и дозаявят за "Минай" до 31-го августа включительно.

Также напомним, что из-за не приезда в Ужгород ФК "Львов" "Минай" пропустит первый тур чемпионата, который стартует 23-го августа.