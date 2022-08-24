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Ингулец усилился украинцем с опытом выступлений за рубежом
Воспитанник полтавской "Ворсклы"
Скриншот: канал Ингульца на YouTube
Нападающий Максим Марусич продолжит карьеру в "Ингульце". 29-летнего футболиста официально представили на собрании перед тренировкой команды. Марусич находился на летнем сборе петровского клуба и даже успел отметиться в контрольных матчах.
Клуб не разглашает срок контракта.
Максим является воспитанником "Ворсклы". В Украине он защищал цвета "Карпат", "Горняка-Спорта" и "Десны". Также у него есть опыт в чемпионатах Литвы, Латвии и Казахстана. Последним его клубом был литовский "Ритеряй", за который он провел18 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.
"Ингулец" проведет свой первый поединок в новом сезоне УПЛ с "Александрией" 25 августа. Начало встречи запланировано на 13:00.
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