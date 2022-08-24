Признак силы и вменяемости. Дайджест мировых СМИ о начале сезона в Чемпионате Украины

Вчера начался новый сезон Чемпионата Украины по футболу в Премьер-Лиге. Это событие не обошли вниманием мировые СМИ, описав его довольно подробно. Часть даже подготовили две статьи - своего рода анонс и сообщение о начале, об атмосфере на первом матче сезона между "Шахтером" и "Металлистом". Причем рефрен почти всех статей один - важность начала сезона для поднятия морали и демонстрации силы Украины не поддаётся сомнению.

"Эмоции и пустые трибуны: тяжелое начало Чемпионата Украины", - так озаглавил свою статью Микеле Де Блазис из Gazzetta Dello Sport. "Разговоры о возвращении чемпионата вызывают улыбку, но горькую. Несмотря на длящуюся с февраля войну, сегодня Чемпионат Украины вернулся, пытаясь вернуть к жизни хотя бы минимум нормальности для населения между обломками. В Киеве, матчем между "Шахтером" и "Металлистом", командами из более чем символических городов - Донецка и Харькова. Результат? 0:0, но эмоции были иного рода".

Де Блазис рассказывает о завернутых в украинский флаг игроках, об огромном баннере "Спасите героев Азовстали". Приводит слова Андрея Павелко: "Вы, россияне, воюете с нами, а мы играем в футбол. И в Высшем, и в других дивизионах, мужчины и женщины. Нам нужен футбол. И мы делаем это для болельщиков, но и для наших солдат на фронте". Приводит и слова замминистра по делам спорта Италии Валентины Веццали: "Событие, которое позволяет нам понять важность и центральное места спорта в нашей жизни. Мы часто воспринимаем его как должное, но он может и оказаться под угрозой недобросовестных людей. Спорт дает страсть, которую люди в Украине вновь чувствуют".

Массимо Ориани подготовил статью к началу УПЛ. Говоря о "крупице нормальности, которую пытаются создать. Надеясь, что однажды все это закончится и мы вновь будем бегать за мячом, не смотря на небо". Он рассказывает об инструкциях, приводит слова министра спорта Вадима Гутцайта. Рассказывает о проблемах "Шахтера" и его борьбе с ФИФА, о снятии с чемпионата "Десны" и "Мариуполя". "Чернигов находится на расстоянии брошенного камня от беларусской границы, в регионе, истязаемом российскими бомбежками. Мариуполь захвачен ими и определяется ООН как "место с наибольшим индексом смертей в Украине".

Правда, матчасть Ориани выучил не очень хорошо. "Мы знаем Киев, Львов, возможно, даже Одессу. Другие имена были чужими для нас. Теперь они часть нашего ежедневного словаря. Мы видим шокирующие картины из этих мест войны. Однако завтра на этих зеленых полях мы попробуем угостить себя на 90 минут этой невозможной нормальностью. Которая заставляет улыбаться, да, но эта улыбка тонет в наплыве моментов, в которые ты просто пытаешься не сойти с ума. Будут играть в Киеве. Но и на стадионе "Черноморец" в Одессе, и прежде всего - на "Славутич Арене" в Запорожье. В 120-ти километрах от Атомной электростанции, которая сейчас заставляет мир содрогаться".

"Украина, футбол возвращается. Между надеждой и страхом", - заголовок Tuttosport.

"Чемпионат возвращается между страхом, надеждами и страстью в стране, разрываемой бомбардировками и российским вторжением. Первый матч состоялся в Киеве. Остальные - в западной, более безопасной части страны, хотя и она не полностью защищена против атак российской армии. Каждый стадион оснащён сиреной, убежищами и помощью мобильных систем ПВО украинской армии. "Мариуполь" и "Десна", на чьих территориях оккупанты устроили резню, не принимают участия в турнире".

В статье на сайте BBC следует выделить такие цитаты: "Президент Владимир Зеленский поддержал возвращение чемпионата для поднятия морали и демонстрации вызова". "Символическое значение матча в Киеве было ясно задолго до стартового свистка". Эшли Бирн также рассказывает о завернутых в флаги Украины игроках (главный общий акцент для всех статей всех СМИ, как и на раненом на войне солдате в форме, начавшем чемпионат), об обращении Зеленского, о Чернигове и Мариуполе, описывает некоторые события матча.

"Военные чины, как будет в каждой игре нового сезона, находились на трибунах, готовые эвакуировать игроков и других в бомбоубежище в случае сирены". Приводятся и слова Тараса Степаненко: "На 90 минут я просто выключился и наслаждался футболом, с очень хорошими и очень тёплыми эмоциями, и я чувствую гордость благодаря этому. Я ждал этого дня с начала наших тренировок. И когда услыхал наш гимн, когда увидел моих партнёров по команде, оппонентов, я был горд за свою страну. За то, что мы начали чемпионат. Поскольку это важно для страны и людей".

"Стартовый удар в матче "Шахтер" - "Металлист" был произведен раненым солдатом, путь через темноту был проложен, " - пишет Ник Эймс из Guardian. "Рано утром во вторник Игор Йовичевич был разбужен сиреной воздушной тревоги. "Ты просыпаешься и слышишь сирены, сирены. А потом думаешь, что ты играешь в этот же день, тренируешь, хочешь думать о тактике. Мы играем в футбол и в то же время боремся за свою свободу".

"Матч завершился сюрпризом. "Шахтер" не победил, " - пишет Эймс. "Но настоящей победой стала демонстрация того, что украинский футбол может процветать вновь как символ сопротивления и нового роста страны: это был многообещающий старт. Сейчас присутствует уверенность в том, что когда-то немыслимый проект может осуществиться... Первый удар был произведен одним из многих, кто подверг свою жизнь опасности именно для этого. Ярослав Голык познал ужасы Мариуполя, и, надев шарф "Шахтера", вышел из туннеля хромая. Ему аплодировали обе команды".

Эймс также сообщает о неком недоумении из-за выбора наибольшего стадиона страны для первого матча сезона. "За несколько часов до начала одна известная фигура в местном футболе выразила Guardian свое недоумение, что менее экстравагантное место не было выбрано. Но мнение местной футбольной ассоциации, что национальный спорт должен ожить на национальной арене".

"Для некоторых также спорт вернулся слишком рано, но в целом возвращение лиги встретили с энтузиазмом. Возрождение лиги было важным для болельщиков и жизненно важным для надежд, мечтаний и жизни игроков".

Эймс также опубликовал статью перед началом чемпионата. Где привёл слова Павелко, также сообщил, что протокол проведения чемпионата был подписан лишь неделю назад "после изнуряющих разговоров, которые вовсе не были спокойным плаванием". Говорил о роли Зеленского в возвращении лиги.

"Были разговоры о том, что нашему обществу сейчас нужно. Нужен сильный сигнал. Президент был готов дать нам все нужное, для того, чтобы дать миру знать, что Украина - сильная страна и что мы уверены в нашей победе. Мы - храбрая нация. Это важный шаг для поднятия морали военных и гражданских, напомнить им, что у них есть будущее. На встрече с арбитрами я сказал им, что все участники этих матчей войдут в историю мирового футбола. Как творцы монументального достижения, о котором будут рассказывать внукам, " - так сказал Павелко Эймсу.

Испанская Marca также посвятила теме две статьи. С теми же акцентами о флагах, выступлении Зеленского, инструкциях, словах Павелко. С пробелами в географии (посчитала, что "Шахтер" и "Металлист" сыграют во Львове), но искренней симпатией. "На удивление, матчи УПЛ состоятся почти исключительно на национальной земле. Разумеется, в западной части страны, далеко от барабанов войны, которые слышны на востоке, близко к российской границе".

Издание рассказывает о матчах украинских команд в Еврокубках, о потерях "Шахтера", "Десны" и "Мариуполя", берет интервью у новичка "Днепра-1" аргентинца Эмилиано Пуриты, избравшего клуб из-за желания играть в Еврокубках и получившего заверения в максимальных усилиях по обеспечению безопасности матчей, а также у Романа Григорчука и Дарио Срны.

"Игра украинских команд - использование футбола как мегафона для выражения протеста против войны", - заявляет издание. "В разгар войны футбол выиграл свой личный бой". Рассказывает о захватывающем пении гимна игроками перед матчем. "Никто ещё не сумел заставить пушки в Украине замолчать, но футбол попытается".

Kicker, кроме общей для всех информации, называет одной из причин возобновления футбола острую потребность клубов в доходах. "ТВ-контракт с ирландской компанией позволяет хотя бы небольшой доход на счету". "Факт, что в Украине вновь играют, должен быть признаком нормальности для её населения, для мира, но и также для поджигателей войны в москве".

"Шаг назад к нормальности - там, где нет нормальности", - заголовок Bild, также не упустившего важных фактов о ситуации. "0:0 между "Шахтером" и "Металлистом" в первом матче - менее важно. Важнее сигналы, которые были переданы. Сигналы сопротивления, силы, солидарности".

Не оставили без внимания УПЛ и заокеанские СМИ. "Нью-Йорк Таймс", правда, решил сосредоточиться на крестовом походе "Шахтера" против ФИФА с акцентом на трансферах Манора Соломона и Тете. В длинной статье активно цитируется Сергей Палкин. Хотя и о самом начале лиги информация приведена, в том числе о протоколе, местах проведения матчей, "Десне" и "Мариуполе".

CNN говорил о самом начале лиги, также не упустив всю важную информацию. "Это маленький кусочек нормальности для осаждённого украинского народа". Приводил слова Павелко, Степаненко, Йовичевича, Андрея Шевченко. "Спорт играет весьма важную роль в объединении людей в стране. Это очень важно для людей, для всего мира - мы отправляем послание миру, что Украина здесь. Пожалуйста, не забывайте о нас, " - такие слова Шевченко приводятся.

Израиль, не понаслышке знающий о войне и ракетных обстрелах (три недели назад матч Лиги Конференций по указанию УЕФА был срочно перенесен из обстрелянной из Сектора Газы Беэр-Шевы в гораздо более далёкую от них Нетанию), также уделил внимание старту УПЛ. Walla предоставил все нужные факты о лиге, а также заявил: "Первый признак возвращения к нормальности и вменяемости".

Ynet также рассказал о ситуации (правда, прокололся, заявив, что ни одного легионера в лиге не осталось), а также добавил: "Никаких признаков прекращения огня на горизонте, но на фоне ужаса футбол в Украине возобновился, что может дать людям, ещё оставшимся в стране, немного ощущения обычной жизни. Разумеется, все матчи проходят далеко от мест, где война разрушаeт любую возможность для нормальной жизни".

Спорт 1 также говорит о "первом знаке возвращения к нормальности и вменяемости". Насчёт легионеров не ошибся. А Спорт 5 рассказывает: "Олимпийскому стадиону Киева 98 лет. Он принимал Олимпиаду, Евро, включая его финал, финал Лиги Чемпионов, концерты знаменитых групп, таких как Red Hot Chili Peppers и Depeche Mode. Но вряд ли он принимал настолько значимое событие. Игра была спокойной и завершилась лишь со счетом 0:0. Но посыл от этого матча был гораздо большим, чем результат на табло".