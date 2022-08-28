Ковалевка шагает без пропущенных. Видео голов и обзор матча Колос - Рух 2:0

Ковалевский "Колос" одержал победу во втором подряд матче украинской Премьер-лиги. После победы над "Кривбассом" команда Ярослава Вишняка праздновала успех в противостоянии с "Рухом". Для львовян это поражение стало вторым подряд: и против "Металлиста", и против "Колоса" подопечные Леонида Кучука пропускали по два гола.

VBet лига. Второй тур

28 августа. Ковалевка. Стадион "Колос"

"Колос" - "Рух" 2:0

Голы: Милько 5, Безбородько 83