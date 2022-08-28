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Ковалевка шагает без пропущенных. Видео голов и обзор матча Колос - Рух 2:0

Премьер-лига
(1 голосов)

Через неделю в игре против "Миная" ковалевцы смогут продолжить свою "сухую" серию

Ковалевка шагает без пропущенных. Видео голов и обзор матча Колос - Рух 2:0

Фото: УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
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Ковалевский "Колос" одержал победу во втором подряд матче украинской Премьер-лиги. После победы над "Кривбассом" команда Ярослава Вишняка праздновала успех в противостоянии с "Рухом". Для львовян это поражение стало вторым подряд: и против "Металлиста", и против "Колоса" подопечные Леонида Кучука пропускали по два гола.

VBet лига. Второй тур
28 августа. Ковалевка. Стадион "Колос"
"Колос" - "Рух" 2:0
Голы: Милько 5, Безбородько 83

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В статье: Рух (Львов) Колос (Ковалевка)
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