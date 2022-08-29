Спортивный врач: Похоже, что у Корниенко либо колено ушло внутрь, либо голеностоп

В середине второго тайма матча "Шахтер" – "Кривбасс" защитник "горняков" Виктор Корниенко получил тяжелую травму и был вынужден покинуть поле. Руководитель Украинской спортивной клиники Олег Касатка прокомментировал этот эпизод.

"К сожалению, этот эпизод был плохо снят, поэтому детально его разобрать проблематично. Но из того, что я увидел, Дима Хомченовский выпрыгивал и получается, что своим бедром приземлялся на таз Корниенко. Получается, что у Корниенко либо колено ушло внутрь, либо голеностоп. С учетом того, как Корниенко отклонялся в сторону, а Дима на него приземлялся, то Витя "порвал" либо колено, либо голеностоп.

Трудно сказать, насколько он выбыл. Он громко закричал и тут два варианта: либо это испуг, потому что недавно только восстановился после тяжелой травмы, и была боязнь, что это повторится, либо ему было очень больно. Я склоняюсь ко второму варианту. Это или кости, или связки, или и то, и другое. Но злого умысла в этом эпизоде я не увидел", - рассказал Олег Касатка.