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"Постараюсь вернуться еще сильнее". Защитник Шахтера - о травме
Характер повреждения футболиста неизвестен
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко прокомментировал травму, полученную в матче 2-го тура УПЛ с "Кривбассом" (0:1).
"Благодарю всех за поддержку, благодаря всем вашим словам мне становится легче, впереди много работы-восстановления, я постараюсь как можно быстрее справиться с этой миссией и вернуться еще сильнее.
Самое главное – хочу поздравить всех с сегодняшней победой в такой особый день. С Днем шахтера. Донецк. Слава Украине", - написал Корниенко на своей странице в Instagram.
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