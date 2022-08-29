"Постараюсь вернуться еще сильнее". Защитник Шахтера - о травме

Защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко прокомментировал травму, полученную в матче 2-го тура УПЛ с "Кривбассом" (0:1).

"Благодарю всех за поддержку, благодаря всем вашим словам мне становится легче, впереди много работы-восстановления, я постараюсь как можно быстрее справиться с этой миссией и вернуться еще сильнее.

Самое главное – хочу поздравить всех с сегодняшней победой в такой особый день. С Днем шахтера. Донецк. Слава Украине", - написал Корниенко на своей странице в Instagram.