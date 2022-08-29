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"Постараюсь вернуться еще сильнее". Защитник Шахтера - о травме

Премьер-лига
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Характер повреждения футболиста неизвестен

"Постараюсь вернуться еще сильнее". Защитник Шахтера - о травме

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко прокомментировал травму, полученную в матче 2-го тура УПЛ с "Кривбассом" (0:1).

"Благодарю всех за поддержку, благодаря всем вашим словам мне становится легче, впереди много работы-восстановления, я постараюсь как можно быстрее справиться с этой миссией и вернуться еще сильнее.

Самое главное – хочу поздравить всех с сегодняшней победой в такой особый день. С Днем шахтера. Донецк. Слава Украине", - написал Корниенко на своей странице в Instagram.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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