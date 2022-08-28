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Корниенко получил травму в матче против Кривбасса
Игорь Йовичевич теряет защитника на неопределенный срок
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко не смог доиграть поединок второго тура УПЛ против "Кривбасса".
На 72-й минуте встречи после игрового столкновения с Хомченовским футболист не смог подняться с поля. Предварительно игрок травмировал левое колено.
Отметим, что в этой игре Корниенко вышел на поле только на 54-й минуте, а уже на 70-й получил повреждение и нуждался в обратной замене.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Кривбасс"
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