Корниенко получил травму в матче против Кривбасса

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко не смог доиграть поединок второго тура УПЛ против "Кривбасса".

На 72-й минуте встречи после игрового столкновения с Хомченовским футболист не смог подняться с поля. Предварительно игрок травмировал левое колено.

Отметим, что в этой игре Корниенко вышел на поле только на 54-й минуте, а уже на 70-й получил повреждение и нуждался в обратной замене.