Легионер, четыре полузащитника и Кучер во главе. Символическая сборная второго тура УПЛ

Позади второй тур УПЛ, который стал первым в качестве полноценного. На выходных были сыгранны все восемь поединков, по итогу которых мы получили несколько сенсаций. Особняком, понятное дело, стоит победа "Днепра-1" в игре против "Динамо", добыта с разгромным счетом 3:0. Также непривычно видеть среди лидеров ковалевский "Колос", уверенно разобравшийся с "Рухом", и ровенский, который сумел совершить камбек в матчи с "Ворсклой".

Перед вами - традиционная сборная лучших игроков украинского первенства по итогам тура. Схема на этот раз экспериментальная - 3-1-4-1-1. Как говорится, насытим центр поля.

Вратарь - Дмитрий Непогодов, "Черноморец"

Честно говоря, кипер впечатлил нас еще по итогам первого тура, однако одесситы проиграли, а он не отстоял сухой матч. В игре против "Металлиста 1925" все было иначе. Харьковчане нечасто били по воротам соперника, но несколько раз Непогодову пришлось по-настоящему выручить. Ну а главный момент - отбитый пенальти в начале второго тайма. Не выручи Дмитрий тогда, все могло сложиться иначе.

Правый центральный защитник - Евгений Новак, "Колос"

Ковалевцы - единственная команда первенства, набравшая шесть балов и сумевшая при этом не пропустить. Потому нет ничего странного, что уже во втором туре подряд мы ставим их центрбеков в нашу команду. На этот раз свое место получил один из вожаков коллектива - Евгений Новак. Он ушел с поля без результативных действий, но для него не это главное. Новак отыграл уверенный матч, будучи жестким и неуступчивым. В общем, все по заветам "Колоса".

Центральный защитник - Юрий Романюк, "Металлист"

Факт - защитник "Металлиста" уже второй тур подряд оказывается в нашей команде, при этом не на профильной позиции, а его клуб не играет "в сухую". В чем секрет? В надежности сзади, а также в умениях подключаться вперед. Во время одного из таких подключений Романюк ворвался с мячом в штрафную, после чего был сбит защитником "Ингульца". Гол с пенальти стал единственным для харьковчан во втором туре.

Левый центральный защитник - Габриэл Бузанелло, "Днепр-1"

Сенсация, мы нашли место для легионера. И вряд ли кто-то устыдит нас в предвзятости. Если после первого гола днепрян, счет мог походить на шутку, то второе взятие ворот дало понять, что коллектив Кучера всерьез намерен выиграть. Именно бразилец во многом и сделал второй гол, ведь после его передачи отличился Пихаленок. Помимо этого Габриэл часто подключался вперед, будучи очень активным.

Опорный полузащитник - Сергей Политыло, "Черноморец"

Наше личное мнение, но как показалось, Политыло против "Металлиста 1925" провел идеальный матч. Аргументы? Пожалуйста. Опорник успевал везде - он отлично вступал в прессинг, не боялся идти в подкаты, при этом успевал еще бегать с мячом на чужую половину поля и зарабатывать на себе фолы. "Черноморец" провел весьма изнурительный матч и вполне наиграл на гол. Политыло - один из секретов качественного, пускай и "сухого", перформанса.

Правый латераль - Виталий Дахновский, "Верес"

Кто-то скажет не заслужил, мы воспрепятствуем - вымучил. Дахновский - идеально вписывается на роль латераля, а на протяжении двух туров он отчаянно стучал в двери нашей символической сборной. Против "Ворсклы" он многих очаровал своей активностью, в том числе наставника Юрия Вирта, который отдельно вспомнил его на пресс-конференции. Да, он не смог реализовать несколько неплохих моментов, но они у него случаются регулярно. А реализация всегда придет.

Центральный полузащитник - Артем Бондаренко, "Шахтер"

У Артема история немного схожа с Дахновским, вот только финал немного разный. Йовичевич сделал ставку на воспитанника клуба в игре второго тура, однако тому откровенно не везло. Именно хавбек не смог реализовать два шикарных момента "горняков" и казалось, что команда не сможет забить во второй игре кряду. Но нет. Мудрик идеально подал стандарт, а Бондаренко отлично сыграл головой. Есть гол. Есть важная победа. Отметим также, что уже на финише матча Артем еще и попал в штангу.

Центральный полузащитник - Александр Пихаленок, "Днепр-1"

Летом донецкий "Шахтер" вернул многих воспитанников, однако Пихаленок в родной клуб не вернулся. Нет точной информации, интересовались ли им "горняки", однако думается, что днепряне и сами бы не отпустили. Игра против "Динамо" показала почему. Пихаленок провел образцовый поединок, будучи лидером на поле и записав на свой счет 1+1. Герой тура, вероятно.

Левый латераль - Андрей Цуриков, "Александрия"

Даже без гола в компенсированное время, который принес победу коллективу Гуры, Андрей все равно был бы претендентом на место в нашей команде. А его шикарный удар снял все вопросы. Цуриков продолжает брать своей энергичностью, выносливостью и заряженностью. Фланги "Александрии" - одно из сильнейших мест команды и Цуриков в этом играет одну из определяющих ролей.

Атакующий полузащитник - Виталий Бойко, "Львов"

Внимание, историческое событие. Игрок проигравшей команды получает место в сборной тура, но у кого поднимется рука бросить в нас за это камень? Бойко провел эталонный матч и у нас припасены аргументы. В львовян перед матчем против "Зари" верилось слабо, однако они дали настоящий бой, уступив лишь со счетом 2:3. А Виталий был главным действующим лицом - на нем гол в первом тайме, быстро вернувший "львов" в игру, а также крутая голевая на Ныча. При этом Бойко мог делать дубль, если бы Имереков не вынес мяч с самой линии (или не вынес, мы все еще в ожидании качественного повтора). В общем, выходец из Первой лиги был очень крут.

Центральный нападающий - Дмитрий Коркишко, "Металлист"

Второй тур подряд у нас один и тот же форвард. Если в игре против "Руха" Коркишко отметился голевой и предголевой передачей, то против "Ингульца" качественно справился с задачей штатного пенальти, не оставив шанса Паламарчуку. Но дело не только в голе. Коркишко - весьма активный игрок, который часто стартует из глубины и классно продвигает мяч. Именно он из главных факторов столь высокого места "Металлиста" на старте сезона. А желтую за симуляцию мы ему простим, со всеми случается.

Главный тренер - Александр Кучер, "Днепр-1"

В прошлом туре у нас были сомнения. В этом оных быть не могло. Имея на два дня меньше оппонента на подготовку, играя при сильной критики со стороны прессы и болельщиков, команда Кучера сотворила идеальную сенсацию - разгромила "Динамо". 3:0, дисциплинированность, идеальная подготовка, а также понимание куда бежать и кому бежать. Александр Кучер справился со своей задачей, за что и получил нашу почетную награду.