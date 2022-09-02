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Динамо заявило на УПЛ сенегальскую звезду своей молодежной команды

Премьер-лига
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У Самба Диалло появился шанс проявить себя на взрослом уровне

Динамо заявило на УПЛ сенегальскую звезду своей молодежной команды

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" заявило на УПЛ 2022/23 игрока молодежной команды Самба Диалло. Это следует из заявки киевлян, размещенной на официальном сайте УПЛ.

Самба Диалло – футболист 2003-го года рождения. В прошлогоднем чемпионате юношеских команд он отыграл 15 матчей, забил тринадцать голов. Также выступал с "Динамо" U-19 в Юношеской лиге УЕФА.

Раньше была информация о том, что сенегальцем интересуются несколько зарубежных клубов. Летом он даже находился на просмотре в "Бресте", но не смог поразить представителей тренерского штаба французской команды.

У Диалло контракт с "Динамо" до 2026-го года.

Динамо заявило на УПЛ сенегальскую звезду своей молодежной команды - изображение 1

скриншот с сайта УПЛ

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В статье: Динамо (Киев) Самба Диалло
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