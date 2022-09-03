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Металлист 1925 - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция матча УПЛ
Харьковчане и полтавчане сыграют в Киеве
Фото: ФК Металлист 1925
В последней игре второго дня третьего тура УПЛ между собой сыграют команды, идущие в новом сезоне без побед. "Ворскла" Скрипника пока разочаровывает, проиграв оба матча "Заре" и "Вересу". У "Металлиста 1925" дела немного лучше, хоть и ненамного. Команда Кривенцова смогла не проиграть "Шахтеру", сыграв вничью 0:0, а после раскатав аналогичную мировую с "Черноморцем". В третьем туре харьковчане и полтавчане могут добыть свою первую победу. Кто именно - узнаем по окончании матча.
"Металлист 1925" 15:00 "Ворскла"
VBET-лига. 3-й тур
3 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"
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