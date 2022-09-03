  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист 1925 - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Харьковчане и полтавчане сыграют в Киеве

Металлист 1925 - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция матча УПЛ

Фото: ФК Металлист 1925

UA-Футбол
Новина українською

В последней игре второго дня третьего тура УПЛ между собой сыграют команды, идущие в новом сезоне без побед. "Ворскла" Скрипника пока разочаровывает, проиграв оба матча "Заре" и "Вересу". У "Металлиста 1925" дела немного лучше, хоть и ненамного. Команда Кривенцова смогла не проиграть "Шахтеру", сыграв вничью 0:0, а после раскатав аналогичную мировую с "Черноморцем". В третьем туре харьковчане и полтавчане могут добыть свою первую победу. Кто именно - узнаем по окончании матча.

Читайте такжеМеталлист 1925 - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3 сентября 2022

"Металлист 1925" 15:00 "Ворскла"

VBET-лига. 3-й тур
3 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде