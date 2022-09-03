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Металлист 1925 - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3 сентября 2022

Украина
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Незабивающие против непобеждающих

Металлист 1925 - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3 сентября 2022

фото - Олександр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Летом Виктор Скрипник официально сменил место работы, однако суть осталась прежней. Вместо "Зари", которая всегда боролась за бронзу, он возглавил "Ворсклу", которая ставит схожие цели. Свой старт на новом месте Виктор Анатольевич пока проваливает - два поражения в двух турах УПЛ и вылет уже на первом этапе еврокубковой квалификации. Конечно, все можно оперативно исправить, однако для этого побеждать полтавчанам нужно как можно скорее. Вот только насколько просто будет одолеть "Металлист 1925", который пока выглядит стабильнее? Интересный вопрос, не правда ли?

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"Металлист 1925" 15:00 "Ворскла"

VBET-лига. 3-й тур
3 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"
Арбитр: Я.Козык
Трансляция: "Setanta Sports +"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

  • "Металлист 1925":

Харьковская банда Кривенцова - образец стабильности на старте нового сезона. Два сыгранных матча, два набранных очка, ноль забитых и ноль пропущенных. Кажется, мы обнаружили идеальную симметрию. Если говорить серьезно, то пока "Металлист 1925" оставляет неоднозначные впечатления. Если мы хвалили команду после ничьи с "Шахтером", то против "Черноморец" итог был не столь выразительным. Харьковчане откровенно играли на ничью, даже не стремившись набрать три очка. А что насчет амбиций?

Учитывая зеро пропущенных на старте сезона, вряд ли Кривенцов будет вносить даже минимальные изменения в линию обороны. А вот над атакой нужно будет поработать. Недавно арендованный Борячук вряд ли потеряет свое место на поле, в то время как Дмитренко вполне может получить место на фланге, где в прошлом туре играл Бычек.

Ориентировочный состав: Мозиль - Шершень, Курило, Безуглый, Рудавский - Габелок, Мартынюк - Ременюк, Русин, Дмитренко - Борячук

  • "Ворскла":

Упущенная в концовке победа над "Вересом" идеально характиризует старт полтавчан в новом сезоне - "Не сказать, что все плохо, но временные провалы приводят к настоящей катастрофе". Под катастрофой мы подразумеваем ноль очков и вылет из Лиги Конференций от "АИКа". Что в еврокубках, что в УПЛ у полтавчан случались неплохие отрезки, но отсутствие стабильности мешает всем наработкам.

В заявке полтавчан на сезон находятся сразу семь легионеров, среди которых четыре бразильца - огромная роскошь для нынешнего времени. Правда мы отдельно выделим другого новичка, подписанного в последний день европейского трансферного окна. Набравшись опыта в испанской Сегунде, на родину вернулся Василий Кравец. Не знаем, какой срок ему понадобиться на адаптацию, однако в будущем он может серьезно укрепить оборону "Ворсклы".

Ориентировочный состав: Ризнык - Родригес, Яворский, Зайков, Мельничук - Тотре, Челядин, Скляр, Козыренко - Марлисон, Степанюк

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ
8 Металлист 1925 2 0 2 0 0-0 0 1 0
14 Ворскла 2 0 0 2 2-5 -3 0 0

Статистика команд

  • "Металлист 1925":

Металлист 1925 - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3 сентября 2022 - изображение 1

  • "Ворскла":

Металлист 1925 - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3 сентября 2022 - изображение 2

Очные встречи

Металлист 1925 - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3 сентября 2022 - изображение 3

"Металлист 1925" - "Ворскла": трансляция матча

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Трансляція матчу Металіст 1925 - Ворскла
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"Металлист 1925" - "Ворскла": Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Металлист 1925" - "Ворскла" от UA-Football

Победа "Ворсклы" 1:0. Если полтавский клуб сможет разобраться с проблемами и выдать матч без спадов, то у них будут неплохие шансы обыграть харьковского оппонента. Видно, что "Ворскла" только перестраивается под нового тренера, однако местами показывает симпатичную игру. Что касается "Металлиста 1925", то несмотря на ноль пропущенных, в обороне местами возникали "пожары", с которыми справлялся Мозиль, в то время как впереди они запомнились минимумом эпизодов. В общем, нас ожидает напряженная и конкурентная игра, в которой мы небольшое преимущество отдадим полтавчанам.

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В статье: Ворскла (Полтава) Металлист 1925 (Харьков) Прогнозы
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