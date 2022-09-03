Заря - Динамо 3:2. Все еще лидеры с конца

Последний матч против "Зари" стоил "Динамо" десятки миллионов евро. Не помните? Тогда давайте перенесемся в декабрь 2021-го года. Поединок 18-го тура, проходивший на стадионе НСК "Олимпийский". "Динамо" имело одинаковое количество набранных очков с "Шахтером", но ведь незадача - "горняки" свой последний матч в году выиграли, а киевляне - нет, оступившись в поединке с "Зарей" (1:1). Минус два в таблице не считалось приговором, но, увы, сезон пришлось заканчивать досрочно и признать текущую таблицу итоговой. И вот вместо первого места (пускай и поделенного), коллектив Луческу стал вторым, отправился лишь в квалификацию ЛЧ, не сумев её удачно пройти. Итого: одна ничья против "Зари" стоила "Динамо" порядка 20-ти миллионов евро. Мы ведь правильно посчитали?

Теперь серьезно. Коллектив Луческу угодил в мини-кризис, возможно первый за все время румына в столичной команде. Если ранее любые поражения в Европе можно было компенсировать классными показателями на внутренней арене, то поражение в первом туре "Днепру-1" шокировало многих. Исправлять ситуацию нужно было здесь и сейчас, несмотря на имя и форму соперника. "Заря" ярко стартовала в УПЛ, но если "Динамо" все еще планировало становиться чемпионом, то добывать три очка они были обязаны. Не зря они подписали Владислава Кабаева, лидера все той же "Зари".

Кстати, Кабаев оказался в старте гостей и это далеко не единственный сюрприз. Луческу нашел виноватых в поражении "Днепру-1", проведя серьезную ротацию. Беседин, Сидорчук, Шапаренко - твердые игроки основы остались в запасе, наблюдая за событиями первого тайма со скамейки запасных. И вряд ли на их лице сверкала улыбка. Первая проблема "Динамо" случилась уже на десятой секунде - Сирота допустил ошибку на своей половине, котора привела к быстрому выпаду Кристиана - бразилец не сумел отдать идеальную передачу на партнера, так и не доведя атаку до удара. Спустя семь минут вингер исправился. На этот раз его пас нашел адресата, в виде Русина. Назарий принял, пробил, сфера ударилась о Кендзеру и поймала Бущана на противоходе - 1:0. Катастрофический старт Киева продолжился.

После забитого "Заря" не сильно стремилась лезть вперед, заняв оборонительную позицию у своих владений. И у них неплохо получалось. "Динамо" много владело мячом, но особого продвижения не было. Хотя один эпизод к голу мог привести - Сирота после стандарта головой пробил выше. А мог сыграть точнее. К середине тайма номинальные хозяева снова осмелели и это снова привело к голу. Чурко выдал идеальную подачу в штрафную, которую в касание завершил Мишнев. Интересно, что экс-капитан "Мариуполя" долго находился в одиночестве, и это на территории соперника. Недовольство Бущана можно было легко понять. Уже в компенсированное время Русин мог продолжить унижение соперника, но шикарный буллит завершил неточным ударом. Но и 2:0 до перерыва в пользу "Зари" - явно не то, на что рассчитывали эксперты и фанаты "Динамо".

Мирча Луческу далеко не всегда умеет работать в кризисных ситуациях, однако в перерыве он сработал здорово. Три проведенные замены ускорили его команду - Шапаренко, Сидорчук и Гармаш хорошо вошли в игру. И сразу пошли моменты. Как не забил Кабаев, находясь в десяти метрах перед воротами - загадка, на которую ученые вряд ли смогут дать ответ. Возможно, Владислав еще не привык играть против бывшей команды. Благо для него, уже в скором времени его новый коллектив отквитал один мяч. Буяльский прорвался в штрафную, воспользовавшись ошибкой Батагова, а после вывел на пустые Ваната - юному форварду нужно было не промахнуться. Он справился - 2:1.

Натиск киевлян начал понемногу угасать, позволив "Заре" задышать чуть спокойнее. Правда после настала другая беда - Роман Вантух, ранее, к слову, принадлежавший "Динамо", дважды заработал желтую за десять минут - удаление. Казалось, что этот эпизод станет поворотным, и он действительно стал. Правда поворотным для хозяев, которые забили третий. Свеженький Бражко, арендованный у киевлян, запустил по флангу Русина, который после вернул мяч Владу в штрафную. Тот поочередно унизил Сидорчука и Забарного, а после мощно пробил под перекладину - 3:1. Вскоре шикарный эпизод упустил Кристиан, не забивший из убойной позиции в стили Кабаева. "Динамо" до финального свистка смогло отквитать один мяч (шикарный удар Буяльского, который был тем, за кем следовали сегодня киевляне), однако на большее сил не хватило.

3:2. У "Динамо" второе кряду поражение на старте сезона и уверенное лидерство таблицы. Правда не на том полюсе, на котором они рассчитывали оказаться. Все-таки команда Луческу находится в настоящем кризисе и как румынский наставник сможет с ним справиться, остается загадкой. А "Заря" берет максимум по итогу трех туров - девять балов, девять забитых, девять тысяч комплиментов в адрес Патрика ван Леувена. Главное теперь не понижать планку.

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3 сентября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Заря - Динамо 3:2

Голы: Назарий Русин 7, Дмитрий Мишнев 35, Владимир Бражко 71 - Владислав Ванат 50, Виталий Буяльский 83

Заря: Дмитрий Мацапура, Дмитрий Мишнев (Владимир Бражко 63), Вячеслав Чурко (Максим Смиян 82), Егор Назарина, Назарий Русин (Игорь Снурницын 72), Максим Имереков, Денис Нагнойний (Максим Лунев 63), Арсений Батагов, Роман Вантух, Кристиан Даль (Даниил Алефиренко 82), Олег Данченко

Динамо: Георгий Бущан, Владислав Кабаев (Артем Беседин 79), Владимир Шепелев (Николай Шапаренко 46), Владислав Ванат, Александр Андриевский (Сергей Сидорчук 46), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзёра (Денис Гармаш 46)

Предупреждения: Назарий Русин 31, Роман Вантух 58, Роман Вантух 68, Даниил Алефиренко 83 - Александр Сирота 22, Илья Забарный 42, Владислав Ванат 51, Александр Караваев 55, Николай Шапаренко 75, Виталий Буяльский 86

Удаление: Роман Вантух 68