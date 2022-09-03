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Заря - Динамо 3:2. Все еще лидеры с конца

Премьер-лига
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(2 голосов)

Киевляне вновь пропускают три и продолжают идти последними в УПЛ

Заря - Динамо 3:2. Все еще лидеры с конца

Фото: Ольга Щербицька

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Последний матч против "Зари" стоил "Динамо" десятки миллионов евро. Не помните? Тогда давайте перенесемся в декабрь 2021-го года. Поединок 18-го тура, проходивший на стадионе НСК "Олимпийский". "Динамо" имело одинаковое количество набранных очков с "Шахтером", но ведь незадача - "горняки" свой последний матч в году выиграли, а киевляне - нет, оступившись в поединке с "Зарей" (1:1). Минус два в таблице не считалось приговором, но, увы, сезон пришлось заканчивать досрочно и признать текущую таблицу итоговой. И вот вместо первого места (пускай и поделенного), коллектив Луческу стал вторым, отправился лишь в квалификацию ЛЧ, не сумев её удачно пройти. Итого: одна ничья против "Зари" стоила "Динамо" порядка 20-ти миллионов евро. Мы ведь правильно посчитали?

Теперь серьезно. Коллектив Луческу угодил в мини-кризис, возможно первый за все время румына в столичной команде. Если ранее любые поражения в Европе можно было компенсировать классными показателями на внутренней арене, то поражение в первом туре "Днепру-1" шокировало многих. Исправлять ситуацию нужно было здесь и сейчас, несмотря на имя и форму соперника. "Заря" ярко стартовала в УПЛ, но если "Динамо" все еще планировало становиться чемпионом, то добывать три очка они были обязаны. Не зря они подписали Владислава Кабаева, лидера все той же "Зари".

Кстати, Кабаев оказался в старте гостей и это далеко не единственный сюрприз. Луческу нашел виноватых в поражении "Днепру-1", проведя серьезную ротацию. Беседин, Сидорчук, Шапаренко - твердые игроки основы остались в запасе, наблюдая за событиями первого тайма со скамейки запасных. И вряд ли на их лице сверкала улыбка. Первая проблема "Динамо" случилась уже на десятой секунде - Сирота допустил ошибку на своей половине, котора привела к быстрому выпаду Кристиана - бразилец не сумел отдать идеальную передачу на партнера, так и не доведя атаку до удара. Спустя семь минут вингер исправился. На этот раз его пас нашел адресата, в виде Русина. Назарий принял, пробил, сфера ударилась о Кендзеру и поймала Бущана на противоходе - 1:0. Катастрофический старт Киева продолжился.

После забитого "Заря" не сильно стремилась лезть вперед, заняв оборонительную позицию у своих владений. И у них неплохо получалось. "Динамо" много владело мячом, но особого продвижения не было. Хотя один эпизод к голу мог привести - Сирота после стандарта головой пробил выше. А мог сыграть точнее. К середине тайма номинальные хозяева снова осмелели и это снова привело к голу. Чурко выдал идеальную подачу в штрафную, которую в касание завершил Мишнев. Интересно, что экс-капитан "Мариуполя" долго находился в одиночестве, и это на территории соперника. Недовольство Бущана можно было легко понять. Уже в компенсированное время Русин мог продолжить унижение соперника, но шикарный буллит завершил неточным ударом. Но и 2:0 до перерыва в пользу "Зари" - явно не то, на что рассчитывали эксперты и фанаты "Динамо".

Мирча Луческу далеко не всегда умеет работать в кризисных ситуациях, однако в перерыве он сработал здорово. Три проведенные замены ускорили его команду - Шапаренко, Сидорчук и Гармаш хорошо вошли в игру. И сразу пошли моменты. Как не забил Кабаев, находясь в десяти метрах перед воротами - загадка, на которую ученые вряд ли смогут дать ответ. Возможно, Владислав еще не привык играть против бывшей команды. Благо для него, уже в скором времени его новый коллектив отквитал один мяч. Буяльский прорвался в штрафную, воспользовавшись ошибкой Батагова, а после вывел на пустые Ваната - юному форварду нужно было не промахнуться. Он справился - 2:1.

Натиск киевлян начал понемногу угасать, позволив "Заре" задышать чуть спокойнее. Правда после настала другая беда - Роман Вантух, ранее, к слову, принадлежавший "Динамо", дважды заработал желтую за десять минут - удаление. Казалось, что этот эпизод станет поворотным, и он действительно стал. Правда поворотным для хозяев, которые забили третий. Свеженький Бражко, арендованный у киевлян, запустил по флангу Русина, который после вернул мяч Владу в штрафную. Тот поочередно унизил Сидорчука и Забарного, а после мощно пробил под перекладину - 3:1. Вскоре шикарный эпизод упустил Кристиан, не забивший из убойной позиции в стили Кабаева. "Динамо" до финального свистка смогло отквитать один мяч (шикарный удар Буяльского, который был тем, за кем следовали сегодня киевляне), однако на большее сил не хватило.

3:2. У "Динамо" второе кряду поражение на старте сезона и уверенное лидерство таблицы. Правда не на том полюсе, на котором они рассчитывали оказаться. Все-таки команда Луческу находится в настоящем кризисе и как румынский наставник сможет с ним справиться, остается загадкой. А "Заря" берет максимум по итогу трех туров - девять балов, девять забитых, девять тысяч комплиментов в адрес Патрика ван Леувена. Главное теперь не понижать планку.

VBET-лига. 3-й тур
3 сентября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского
Заря - Динамо 3:2
Голы: Назарий Русин 7, Дмитрий Мишнев 35, Владимир Бражко 71 - Владислав Ванат 50, Виталий Буяльский 83
Заря: Дмитрий Мацапура, Дмитрий Мишнев (Владимир Бражко 63), Вячеслав Чурко (Максим Смиян 82), Егор Назарина, Назарий Русин (Игорь Снурницын 72), Максим Имереков, Денис Нагнойний (Максим Лунев 63), Арсений Батагов, Роман Вантух, Кристиан Даль (Даниил Алефиренко 82), Олег Данченко
Динамо: Георгий Бущан, Владислав Кабаев (Артем Беседин 79), Владимир Шепелев (Николай Шапаренко 46), Владислав Ванат, Александр Андриевский (Сергей Сидорчук 46), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзёра (Денис Гармаш 46)
Предупреждения: Назарий Русин 31, Роман Вантух 58, Роман Вантух 68, Даниил Алефиренко 83 - Александр Сирота 22, Илья Забарный 42, Владислав Ванат 51, Александр Караваев 55, Николай Шапаренко 75, Виталий Буяльский 86
Удаление: Роман Вантух 68

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Комментарии (50)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
03.09.2022 в 15:32
Хейтери дєдушек за Динамо , а дєдушкі за Зорю і за Дніпро-раз , по вашому ,не раді ?
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0
0
Рівнянин (Рівне)
03.09.2022 в 15:29
Який рік не можу зрозуміти,навіщо в Динамо тримають цих бездарностей-Андрієвського,Шепєлєва,Бєсєдіна...
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+1
0
oleg dynamo (львівська)
03.09.2022 в 15:29
100%
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0
0
Pianist (Киев)
03.09.2022 в 15:26
В военкомат!
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0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
03.09.2022 в 15:26
Тільки дід врівняв склади команд випустивши Бєсєдіна , Динамо скорочує відрив . Ну з цим не погодився Сидор і дав таки відновити відрив . Ну прям картина рєпіна з попами ! Ех діду , діду - нафталін вже не допоможе ...
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0
0
MaximSK (Киев)
03.09.2022 в 15:25
Проблема сейчас не только с атакой,но и обороной, команда пропускает в каждом матче стабильно по 3 гола, от Бенфики когда пропускаешь 3 гола это одно(хотя могло быть там больше при желании), а когда от Зари и Днепра это другое. Луческу надо срочно навести порядок в обороне. С Фенербахче будет очень трудно добиться успеха в гостях с такой ужасной формой, но надеюсь вернется Цыганков и игроки встрепенутся.
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0
0
Jovan Markoski
03.09.2022 в 15:20
Хде Динамо, хде?
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0
0
Рівнянин (Рівне)
03.09.2022 в 15:30
Вже на фронті!)))
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0
0
Mіck Mars (Київ)
03.09.2022 в 15:16
Не засуджуйте хлопців. Вони всі свої сили віддали в битві за Лігу Чемпіонів. Дайте їм трохи часу. Вірте в Суркіса, він все контролює.
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0
-1
oleg dynamo (львівська)
03.09.2022 в 15:14
по грі;1-й тайм-все закономірно(трохи фарту на боці Зорі,але то таке...),кияни без моментів(Андрієвський,Шепелєв-це не рівень киян)Луч їх поміняв і ,2-й тайм це вже те що треба,і пресинг,і гра,і моменти раз за разом,,,і можливо б дожали ...але простий випадок + Сидор послизнувся і влетів 3-й..через гру в захисті Сидора міг влетіти і 4-й(йому нині щось пороблено...)Знаєте ДК все одно буде чемпіоном ,скільки б воно не програло ,,,остальні взагалі без поняття,,,ну що ж ,цікавіше буде,,,,
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+3
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
03.09.2022 в 15:26
Оптиміст !
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0
0
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Крестоносец. (Полтава)
03.09.2022 в 15:13
Очередное доказательство того, что даже условные Фенербахче и Штурмы были пройдены не без доли везения, особенно, в случае с первыми. Не удивлюсь, если с такой игрой ДК окажутся на последнем месте в группе ЛЕ...
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+3
0
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scorpius (Ck)
03.09.2022 в 15:14
Та ну ты злой совсем, минимум 3-е должны занимать.
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+1
0
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Крестоносец. (Полтава)
03.09.2022 в 15:19
Минимум 3-е? Почему сразу не 1-ое? Реализация ведь потрясающая, перепасовка феноменальная, командная игра великолепная!
+1
0
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scorpius (Ck)
03.09.2022 в 15:26
Потому что не верю, что Динамо так молниеносно могло зарыться в такую глубочайшую ж0пу. Спад есть, но 2-й тайм показал, что бегать еще могут. Ну и тренер в команде всё-таки не лошара последний, что-нибудь придумает.
+2
0
Лекарь (село Дарниця)
03.09.2022 в 15:15
Моя думка дещо притилежна. Динамо було змушене форсувати підготовку до сезону, щоб пробитися у ЛЧ. Нажаль, пробитися у групу не вдалося. Зараз наступив прогнозований спад.
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+2
-1
oleg dynamo (львівська)
03.09.2022 в 15:26
особливо підфартило з турками це факт....може і займуть останнє місце в групі -це теж можливо....а хто по грі в Україні від них кращий?ШД в ЛЧ як візьме одно око я стоячи буду плескати в долоні....це на даний момент наша така реальність,,,
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+1
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
03.09.2022 в 15:12
а цыганык -черноротый."в динамо после днепра был разгон,теперь будут рвать и метать".продолжай в том же духе."фавориты" ??не пора ли кое-кому на пенсию?и ещё-деды в селе рады смотря такой футбол
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+2
-1
Дыр0к0л (Енакиево)
03.09.2022 в 15:12
Что будеть с ФК Дыркой в ЛЕ - страшно представить! Лучше бы Заря вместо них играла!
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+3
-2
Лекарь (село Дарниця)
03.09.2022 в 15:17
А хто Зорьці заважав? Зорька могла би замість Шахти у ЛЧ зіграти. Результат був би тей самий. Згоден?
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+2
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
03.09.2022 в 15:18
Ло шок да.унецкий
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0
0
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scorpius (Ck)
03.09.2022 в 15:10
Включил не сначала, пропустил 1-й гол, теперь и видосов нет. Как Русин забивал?
Ответить
0
0
Рівнянин (Рівне)
03.09.2022 в 15:12
рикошет від Кендзьори.
Ответить
+1
0
Рівнянин (Рівне)
03.09.2022 в 15:15
Зорі десь трохи пофартило.В другому таймі автобус і рідкісні контри,в одній із яких забили 3-й гол,завдячуючи помилкам захисту.В Динамо захист-прохідний двір!
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+2
0
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scorpius (Ck)
03.09.2022 в 15:19
Динамо теж трохи підфартило, бо при рахунку 3-1 Зоря могла забивати 4-й м'яч.
0
0
magnum power (БОМЖ)
03.09.2022 в 15:08
прогрес таки є – два забили.
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+3
0
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scorpius (Ck)
03.09.2022 в 15:09
Зато в защите всё стабильно
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+3
0
Виктор Валерьевич (Луганск)
03.09.2022 в 15:06
Молодці мужики. Вижали максимум з того, що можна було. Ще не зрозумів де закінчується Зоря Скрипника, а починається Зоря Ван Левена, але результат є.
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0
0
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Бaрселиниус (землянин)
03.09.2022 в 15:09
Уже, кое-какие намётки Ван Леувена видны.
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0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.09.2022 в 15:05
И как это понимать?
Ответить
+2
0
Лекарь (село Дарниця)
03.09.2022 в 15:07
Ганебна поразка ДК. Що тут не зрозуміло?
Ответить
+3
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.09.2022 в 15:12
Всё просто. Проснулся, а тут тебе доброе утро.
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
03.09.2022 в 15:07
Сурок же намекнул, шо пацаны рвутся на фронт
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+1
0
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Бaрселиниус (землянин)
03.09.2022 в 15:07
Мои соболезнования братан. Худший старт за всю историю Динамо в УПЛ.
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+3
0
avatar
Бaрселиниус (землянин)
03.09.2022 в 15:04
Уже и помощь судьи не помогает Динамо. Шо тут ещё скажешь.. На фронт.
Ответить
+6
0
Лекарь (село Дарниця)
03.09.2022 в 15:09
Я матч не подивився, щойно додому повернувся, а матч вже скінчився. А що там було? Арбітр грав за ДК? Чи помилявся?
Ответить
+1
0
avatar
Бaрселиниус (землянин)
03.09.2022 в 15:13
Второй жёлтой Вантуху явно не было и спецом не замечал нарушения динамовцев на игроках Зари.
0
0
Лекарь (село Дарниця)
03.09.2022 в 15:16
Дякую, подивлюся повтори
0
0
Консул (Новоград-Волинський)
03.09.2022 в 15:03
Час тримати слово. Сидорчук, Андрієвський, Шепелєв, Бесєдін - на підкріплення ЗСУ.
Ответить
+5
-1
Лекарь (село Дарниця)
03.09.2022 в 15:01
О_о Чудовий результат! Суркісняку на гілляку!
Ответить
+5
-2
avatar
Я я я я (ХєрвДупуЗекурвам)
03.09.2022 в 14:55
Всі прогнозували голубим легке чемпіонство, але закон бумерангу ніхто не відміняв. Це вам виродки за комп'ютерні голи, за війну в Україні, за телепул. За дідів в селі, які не можуть подивитись футбол! Скільки червоних карток не малюйте, а вони вам не допоможуть. Ваше місце на паРаші!
Ответить
+6
-9
avatar
Динамо-машина (Киев)
03.09.2022 в 15:01
Ты редкостный дол.баёб, твоё место в дурке, предложи себя на обмен вместо наших военнопленных и вали на паРашу.
Ответить
+4
-7
олег донецьк Украіна (донецьк)
03.09.2022 в 15:07
зацепило?бумеранг вернулся
+1
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
03.09.2022 в 15:16
Бумеранг - это то, что такие да.унецкие дол.баё.бы как ты, потеряли свой да.унецк и смотрят как он стал за.жопьем. Но куда бы ты не переехал, ты нигде не будешь своим.
0
0
Виктор Валерьевич (Луганск)
03.09.2022 в 15:02
Перегрівся на сонці? Клуб тут яким боком?
Ответить
+3
-5
oleg dynamo (львівська)
03.09.2022 в 15:03
якщо ДК буде грати так як в 2-му таймі з Зорею то цей дикий нефарт має колись закінчитись і все одно чемпіонство нікуди не дінеться....та як остальні по грі ще більше га..о...
Ответить
+1
-1
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scorpius (Ck)
03.09.2022 в 15:06
А якщо далі будуть грати як в 1-му таймі?
+3
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
03.09.2022 в 15:06
чемпионство конечно никуда не денется.
+3
-1
oleg dynamo (львівська)
03.09.2022 в 15:17
scorpius (Ck) тоді треба поміняти назву клубу...це не ДК...
0
0
avatar
scorpius (Ck)
03.09.2022 в 15:22
oleg dynamo, це юридично складна процедура, краще просто всіх розігнати, окрім Ваната.
0
-1

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