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Промчался флангом и пробил в дальний. ВИДЕО эффектного гола с матча Черноморец - Ингулец

Премьер-лига
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Петровцы открыли счет

Промчался флангом и пробил в дальний. ВИДЕО эффектного гола с матча Черноморец - Ингулец

скріншот відео

Новина українською

В воскресенье, 4 сентября, в рамках третьего тура УПЛ встречаются одесский "Черноморец" и "Ингулец". Счет был открыт на 33-й минуте, когда капитан гостей Евгений Запорожец взял на себя инициативу, промчался по флангу и мощно пробил по диагонали.

За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>

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В статье: Черноморец (Одесса) Ингулец (Петрово) Евгений Запорожец
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