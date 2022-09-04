Промчался флангом и пробил в дальний. ВИДЕО эффектного гола с матча Черноморец - Ингулец

В воскресенье, 4 сентября, в рамках третьего тура УПЛ встречаются одесский "Черноморец" и "Ингулец". Счет был открыт на 33-й минуте, когда капитан гостей Евгений Запорожец взял на себя инициативу, промчался по флангу и мощно пробил по диагонали.

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