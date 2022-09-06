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Ворскла представила Кравца. Известны детали контракта
Официальное представление от полтавчан
vorskla.com.ua
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Украинец заключил с полтавчанами трехлетний контракт. Кравец взял себе 20-й игровой номер.
Ранее сообщалось, что полтавчане выплатят за футболиста 500 тысяч евро.
Последним клубом Кравца был "Леганес", в который он перешел в 2019 году. В сезоне 2019/20 украинец играл на правах аренды в "Луго". Также защитник выступал за познаньский "Лех" и "Спортинг" Хихон.
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Источник:ФК Ворскла
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