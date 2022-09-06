Ворскла представила Кравца. Известны детали контракта

" Ворскла " официально представила защитника Василия Кравца.

Украинец заключил с полтавчанами трехлетний контракт. Кравец взял себе 20-й игровой номер.

Ранее сообщалось, что полтавчане выплатят за футболиста 500 тысяч евро.

Последним клубом Кравца был "Леганес", в который он перешел в 2019 году. В сезоне 2019/20 украинец играл на правах аренды в "Луго". Также защитник выступал за познаньский "Лех" и "Спортинг" Хихон.