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На фоне волевой победы в меньшинстве. Назван лучший тренер 3-го тура УПЛ
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Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Украинская Премьер-Лига вместе со Всеукраинским объединением тренеров по футболу определила лучшего наставника по итогам 3-го тура сезона-2022/23.
Им стал – и.о. главного тренера "Металлиста" Олег Ратий, работающий в тандеме со старшим тренером Александром Призетко. Его подопечные обыграли на выезде "Александрию" (3:1). Еще до перерыва харьковчане остались в меньшинстве и смогли при этом одержать волевую победу над соперником.
Специалист получил 4,6 балла из 5 возможных от экспертной комиссии.
Напомним, после трех сыгранных матчей "Металлист" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, отставая от лидирующей "Зари" на 2 балла. В следующем туре харьковская команда сыграет против "Колоса" 11 сентября.
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