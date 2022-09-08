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"Это ужасное решение должно быть ветировано Зеленским" - в Шахтере выступают против поправок к Закону О физической культуре и спорте

Премьер-лига
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(1 голосов)

С таким заявлением выступил директор по стратегическому развитию Шахтера Юрий Свиридов

"Это ужасное решение должно быть ветировано Зеленским" - в Шахтере выступают против поправок к Закону О физической культуре и спорте

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор по стратегическому развитию "Шахтера" Юрий Свиридов в блоге на Tribuna.com высказал мнение о поправках к Закону "О физической культуре и спорте".

"Я считаю, что принятие поправки № 7719 к основному закону является очень большой проблемой с точки зрения развития спорта в Украине и это ужасное решение должно быть ветировано Президентом. Такой закон нельзя подписывать.

Во-первых, невероятная скорость подачи и принятия решения в стенах ВР – всего за один день – наталкивает на подозрение, что были нарушены процедуры рассмотрения поправки к закону Украины в ВР.

Во-вторых, и это второе очень серьезно. Принятая поправка противоречит двум из пяти базовых принципов Европейской спортивной модели, а именно "Пирамида спорта" и "Финансовая солидарность". Суть этих 2 принципов, реализуемых в законодательстве стран ЕС в стратегическом и операционном администрировании спорта, состоит в том, что на вершине пирамиды есть элитный спорт, который зарабатывает деньги благодаря коллективной продаже коммерческих и маркетинговых прав, а часть прибыли направляется на любительский спорт и поддержку grassroots-спорта. То есть, таким образом, финансируется основа спортивной пирамиды, которая имеет в основе демократические институты – неприбыльные общественные организации, и функционирует благодаря волонтерскому движению.

С учетом принятой поправки права на продажу ТВ-трансляций переходят от организаторов соревнований участникам без необходимости направлять часть прибыли на развитие спорта. Это разрушает идею коллективных продаж и фундаментальный принцип солидарности, заложенный в основу европейской модели спорта. Большие частные клубы получат все, а развитием спорта будет и дальше заниматься государство через госбюджет, если на это будут средства. Выводы по самой модели сделаны в репорте Европейской комиссии за апрель 2022 года.

Другими словами, в то время, когда благодаря невероятным усилиям Президента страны Владимира Зеленского Украина получает статус кандидата на членство в Евросоюзе, являющейся мечтой уже не одного поколения украинцев, но предусматривает еще и сложный путь изменений законодательства и государственных политик, во время войны Верховная Рада при противоречивых обстоятельствах конституционное большинство в течение одного дня голосует за изменения, которые кардинально противоречат идее модели спортивного администрирования, принятого в ЕС. Также обращает внимание, что изменения производятся не в интересах спорта и его развития, а в интересах узкой группы частных лиц", - написал Свиридов.

Верховная Рада определила безотлагательными и приняла за основу и в целом поправки в Закон Украины "О физической культуре и спорте" о разграничении спортивных мероприятий и соревнований.

317 депутатов проголосовали в целом "за", 34 не участвовали в голосовании. При этом не было ни одного голоса "против" или "воздержался".

Поправки разграничивают понятие "спортивное мероприятие" и "спортивное соревнование". Спортивный клуб, который в рамках спортивных соревнований проводит спортивное мероприятие и осуществляет организационное, финансовое и другое обеспечение подготовки и проведения, считается организатором спортивного мероприятия.

Инициативе депутатов предшествовало обращение президентов "Динамо", "Днепра-1", "Металлиста", "Зари" и "Движения". Они заявили, что действующие правовые нормы несовершенны в вопросах определения надлежащего правообладателя прав на телетрансляции футбольных матчей и необходимости их упорядочения.

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В статье: Шахтер (Донецк) Юрий Свиридов
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Источник:
http://ua.tribuna.com

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Комментарии (2)
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Oлeкcин (Н.)
08.09.2022 в 18:12
Уркисы, Каломойша, Ярославский... самые честные люди в Украине, к ним нужно прислушиваться!
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vіnn (Khmеlnitsky)
08.09.2022 в 18:10
Наївні заяви. Зеля працює на Коломойського і Суркісів, а ті з радістю ахмету палицю в колеса і дупу запхають. Хай навіть на шкоду українському футболу.
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+2
0

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