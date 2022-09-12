Ингулец - Минай 1:2. Владимир Шаран торжествует

"Ингулец" и "Минай" завершали программу четвертого тура УПЛ. И вряд ли многие здесь ждали феерии. Если заглянуть в архивные материалы, то видно, что между собой коллективы сыграли шесть раз и всего в одном случае был определен победитель - "Ингулец" набрал три бала благодаря голу с пенальти. В остальных случаях победитель - ничья. Чаще всего на поле команды предпочитают вести напряженную борьбу с большим количеством фолов и минимальным конструктивом. Не ждали мы чего-то особенного и сегодня.

Как минимум потому, что не было предпосылок. "Ингулец" слабо изменился за время, проведенное без футбола. Да, клуб не избежал кадровых перемен, при этом стиль игры, неуступчивость и местами неплохая оборона никуда не делась. С "Минаем" же сейчас работает Владимир Шаран, который начал вполне достойно (ничья с "Колосом" и поражение в почти равной игре "Александрии"), но видно, что у наставника еще очень много работы. Да и кадровый подбор футболистов не впечатляет - в основном за весну-лету были собранны выходцы из Первой лиги и продлен ветеран Селезнев. Тяжеловато будет Владимиру Богдановичу.

Первый тайм был прогнозируемо равным, возможно с небольшим игровым перевесом "Миная". Особенно это касалось стартового отрезка матча, когда и случилось главное событие первой половины. Закарпатцы смотрелись банально быстрее, особенно что касалось игры на чужой половине поля. Да, местами не хватало качественного последнего паса, однако настырность принесла результат. Гости долго готовили навес с левого фланга, после чего точно в штрафную навесил Алексей Хахлев. Казалось, что защита "Ингульца" было к этому готова, однако это только казалось - Егор Твердохлеб был упущен из виду, что помогло ему точно пробить головой. Есть первый гол в матче. Есть первый точный удар Твердохлеба в рамках элитного украинского дивизиона.

Есть такое понятие - "сражение за инициативу". В матче команд из нижней части таблицы можно наблюдать обратный эффект. Ни "Ингулец", ни "Минай" не являются гениями позиционной игры, а потому им куда проще отдать мяч и действовать вторым номером. Потому здесь преимущество было именно на закарпатцами, ведь забитый гол - не просто "плюс сто к уверенности", но и возможность играть на контратаках. А вот "Ингулец" мучался. Команда Лавриненко отставала в счете с 18-й минуты, примерно с этого же момента начала подолгу владеть мячом, но все без особого толку. Моментов почти не было, а большинство подходов к штрафной соперника уверенно нейтрализовала оборона "Миная". Как понимаете, все шло по сценарию гостей.

Игра так и продолжала баловать зрителей посредственным зрелищем, пока в середине второго тайма "Минай" не забил во второй раз. Защитники хозяева прозевали ускорение Горина на правом фланге, который без проблем мощно навесил в штрафную. Мяч летел на дальнюю штангу, Паламарчук выбежал на перехват, однако оказался в полупозиции, поскольку первым в центре событий оказался Хахлев - чемпион мира нанес решающий удар в матче. К слову, сегодня Алексей набрал два голевых действия за 90 минут. В принципе, на этом можно было бы поставить точку в нашем рассказе, однако последние семь минут игры получились более веселыми, нежели все предыдущие. "Ингулец" по-настоящему сумел придавить гостей возле их владений и наказание случилось после первой серьезной ошибки. Непонятно, кто виноват в провале у ворот "Миная", однако отвечать за все пришлось Бандуре, который отбивал мяч руками за пределами штрафной. Чистая красная киперу и точный удар Козака со штрафного. 1:2, нервы, эмоции и финальный свисток.

"Минай" победил, и если бы не концовка, то можно было бы говорить о достаточно легких трех балов. Но даже если учесть нервы перед финальным свистком, к победе закарпатцев не должно быть особых вопросов. Владимир Шаран и его команда торжествуют по делу.

VBET-лига. 4-й тур

12 сентября, Петрово, стадион "Ингулец"

Петрово. Стадион "Ингулец"

Ингулец - ФК Минай 1:2

Голы: Александр Козак 90+1 - Егор Твердохлеб 19, Алексей Хахлев 60

Ингулец: Алексей Паламарчук, Евгений Запорожец, Владислав Клименко (Александр Козак 46), Андрей Коробенко (Виктор Близниченко 46), Артём Ситало, Владимир Одарюк (Максим Марусич 66), Александр Кучеренко, Сергей Ченбай, Артем Смоляков, Дмитрий Нагиев, Дмитрий Поспелов

ФК Минай: Александр Бандура, Иван Трубочкин, Эльдар Кулиев, Егор Твердохлеб, Дмитрий Немчанинов, Назарий Воробчак (Валерий Рогозинский 80), Олег Горин, Алексей Хахлев (Александр Кемкин 90), Игорь Гончар, Вадим Витенчук, Олег Вишневский (Даниил Колесник 69)

Предупреждения: Владислав Клименко 43, Артём Ситало 68 - Иван Трубочкин 77

Удаление: Александр Бандура 88