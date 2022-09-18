Металлист подписал 30-летнего полузащитника

Харьковский "Металлист" подписал нового игрока в центральную линию.

Ряды "желто-синих" пополнил полузащитник Игорь Чайковский. Детали и продолжительность контракта неизвестны. На сайте УПЛ 30-летний хавбек уже заявлен как футболист харьковского клуба.

Последней командой Чайковского была "Буковина" из Первой лиги, контракт с которой закончился 23-го августа.

Игорь является выпускником академии донецкого "Шахтера". А в чемпионата Украины Чайковский выступал за "Ильичёвец", луганскую "Зарю" и "Ингулец".