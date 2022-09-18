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Металлист подписал 30-летнего полузащитника
На правах свободного агента
ФК Полесье/Автор неизвестный
Харьковский "Металлист" подписал нового игрока в центральную линию.
Ряды "желто-синих" пополнил полузащитник Игорь Чайковский. Детали и продолжительность контракта неизвестны. На сайте УПЛ 30-летний хавбек уже заявлен как футболист харьковского клуба.
Последней командой Чайковского была "Буковина" из Первой лиги, контракт с которой закончился 23-го августа.
Игорь является выпускником академии донецкого "Шахтера". А в чемпионата Украины Чайковский выступал за "Ильичёвец", луганскую "Зарю" и "Ингулец".
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