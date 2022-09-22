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Заря подписала Евгения Шахова
Серьезный переход
zarya-lugansk.com
Украинский атакующий полузащитник Евгений Шахов стал игроком "
Каких-либо подробностей контракта луганский клуб не дает.
Последней командой 31-летнего футболиста был греческий АЕК. Также Шахов выступал за ПАОК и "Лечче".
До 2016 года хавбек довольно успешно выступал в УПЛ за "Арсенал" и "Днепр".
В составе сборной Украины провел 7 матчей, забил 1 гол.
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Источник:ФК Зоря
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