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Заря подписала Евгения Шахова

Премьер-лига
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Серьезный переход

Заря подписала Евгения Шахова

zarya-lugansk.com

Новина українською

Украинский атакующий полузащитник Евгений Шахов стал игроком "Зари", сообщает официальный сайт луганского клуба.

Каких-либо подробностей контракта луганский клуб не дает.

Последней командой 31-летнего футболиста был греческий АЕК. Также Шахов выступал за ПАОК и "Лечче".

До 2016 года хавбек довольно успешно выступал в УПЛ за "Арсенал" и "Днепр".

В составе сборной Украины провел 7 матчей, забил 1 гол.

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В статье: Заря (Луганск) Андрей Шахов
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Источник:
ФК Зоря

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