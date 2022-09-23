Защитник Шахтера перешел в Зарю

Очередным новичком луганской "Зари" стал защитник Игорь Кирюханцев, сообщает официальный сайт клуба.

О деталях сделки с 26-летним футболистом не сообщается. По данным Transfermarkt, он перешел в качестве свободного агента.

Кирюханцев является воспитанником академии донецкого "Шахтера", где и начал свою карьеру. Закрепиться в составе главной команды ему не удалось. Большинство матчей он провел именно за юношеский состав команды из Донецка (в том числе 16 поединков за U-19 в юношеской Лиге Чемпионов). К слову, в сезоне 2014/2015 вместе с "горняками" стал финалистом юношеской Лиги Чемпионов.

В сезоне 17/18 перешел в состав "Мариуполя" на правах аренды. За клуб сыграл 81 матч, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач. С сентября по декабрь минувшего года Кирюханцев на правах аренды выступал за "Александрию".

Накануне стало официально известно, что капитан "Зари" Егор Назарина стал игроком "Шахтера".

С сентября по декабрь минувшего года Кирюханцев на правах аренды выступал за "Александрию".