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Защитник Шахтера перешел в Зарю
Ранее он играл в аренде за "Мариуполь" и "Александрию"
Фото: ФК Зоря Луганськ
Очередным новичком луганской "Зари" стал защитник Игорь Кирюханцев, сообщает официальный сайт клуба.
О деталях сделки с 26-летним футболистом не сообщается. По данным Transfermarkt, он перешел в качестве свободного агента.
Кирюханцев является воспитанником академии донецкого "Шахтера", где и начал свою карьеру. Закрепиться в составе главной команды ему не удалось. Большинство матчей он провел именно за юношеский состав команды из Донецка (в том числе 16 поединков за U-19 в юношеской Лиге Чемпионов). К слову, в сезоне 2014/2015 вместе с "горняками" стал финалистом юношеской Лиги Чемпионов.
В сезоне 17/18 перешел в состав "Мариуполя" на правах аренды. За клуб сыграл 81 матч, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач. С сентября по декабрь минувшего года Кирюханцев на правах аренды выступал за "Александрию".
Накануне стало официально известно, что капитан "Зари" Егор Назарина стал игроком "Шахтера".
С сентября по декабрь минувшего года Кирюханцев на правах аренды выступал за "Александрию".
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