Новичок Днепра-1: Я знаком с несколькими бразильцами, которые играли в Украине

Бразильский новичок "Днепра-1" Габриэль Гомес в интервью клубной пресс-службе рассказал о переходе в украинский клуб.

– Как ты узнал интерес со стороны "Днепра-1"?

– Я услышал об этом варианте от Жадера – бразильца, который играл в чемпионате Украины и сегодня является своеобразным мостом между клубами и некоторыми бразильскими игроками. Все произошло очень быстро, поскольку дело подходило к концу трансферного окна, и я очень рад, что все вышло.

– Какие первые впечатления от команды здесь?

– Как только я прибыл, понял, что это очень квалифицированная команда с отличными игроками. Они очень качественные спортсмены на поле, и что действительно привлекло мое внимание, так это атмосфера в раздевалке! Я считаю, что с этой командой у нас есть все, чтобы добиться всех целей сезона.

– Что ты знаешь о войне в Украине? Что об этом говорят в Бразилии?

– Я знаю, что конфликт обострился в конце 2021 года из-за геополитических проблем между двумя странами, и, к сожалению, в начале 2022 года произошло вторжение… В начале года в Бразилии было много разговоров о войне, а сейчас СМИ говорят не так много, как раньше. Но мы следим за всем в Интернете и надеемся, что это скоро закончится.

– С кем ты советовался во время перехода? Знаешь ли кого-нибудь из бразильцев, игравших в Украине? Может, знаком с Дугласом Баселаром Силвой?

– Я знаком с несколькими бразильцами, которые играли в Украине. Могу выделить Паулиньо Бою, который был заметен здесь в украинском футболе. Когда началась война, он вернулся в Бразилию, чтобы играть за Америку на правах аренды – именно там мы встретились. Он был тем, кто поддержал меня в решении приехать сюда, придал мне уверенность в принятии этого вызова в моей карьере. Что касается Дугласа Баселара, то я многое слышал о нем, но не знаком с ним лично. Это игрок, безусловно, ориентир для бразильцев, приезжающих в украинские клубы.

– Ты не сможешь играть в еврокубках. Это разочаровывает или позволяет сосредоточиться больше на том, чтобы победить конкурентов за место в составе?

– Нет. Нет никакого отчаяния! Наоборот, это мотивирует меня работать настойчивее, чтобы попасть в состав на национальный чемпионат. В то же время я с большим уважением отношусь ко всем товарищам по команде, с которыми мы вместе работаем. Я приехал в "Днепр-1", прежде всего, чтобы помочь клубу достичь поставленных задач на сезон. А если удается вносить свой вклад в это на поле, то еще лучше, — рассказал бразилец.