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Внимательно ли вы следили за летним трансферным окном в УПЛ? Квиз
Вопросы будут касаться и покупок, и продаж
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
22 сентября закрылось летнее трансферное окно в Украинской Премьер-Лиге. Из-за вторжения российских оккупантов, отечественные клубы усиливались в основном украинскими исполнителями, впрочем случались и подписания легионеров. Больше других потратился донецкий "Шахтер", который в соответствии с данными портала Transfermarkt приобрел игроков на 6 миллионов 600 тысяч евро.
Сегодня мы предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за летними трансферами команд УПЛ, пройдя наш квиз. Он состоит из десяти вопросов, в вашем распоряжении – три минуты.
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