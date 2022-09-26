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Внимательно ли вы следили за летним трансферным окном в УПЛ? Квиз

Премьер-лига
(1 голосов)

Вопросы будут касаться и покупок, и продаж

Внимательно ли вы следили за летним трансферным окном в УПЛ? Квиз

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

22 сентября закрылось летнее трансферное окно в Украинской Премьер-Лиге. Из-за вторжения российских оккупантов, отечественные клубы усиливались в основном украинскими исполнителями, впрочем случались и подписания легионеров. Больше других потратился донецкий "Шахтер", который в соответствии с данными портала Transfermarkt приобрел игроков на 6 миллионов 600 тысяч евро.

Сегодня мы предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за летними трансферами команд УПЛ, пройдя наш квиз. Он состоит из десяти вопросов, в вашем распоряжении – три минуты.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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