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Четыре украинца претендуют на звание лучшего игрока месяца в Шахтере
Кто был лучшим?
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" объявил о старте голосования за звание лучшего футболиста своей команды в сентябре.
В список номинантов вошли четверо игроков, среди которых: вингер Михаил Мудрик, полузащитник Тарас Степаненко, хавбек Марьян Швед и защитник Николай Матвиенко.
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальных соцсетях клуба: Instagram и Facebook.
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