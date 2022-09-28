Четыре украинца претендуют на звание лучшего игрока месяца в Шахтере

"Шахтер" объявил о старте голосования за звание лучшего футболиста своей команды в сентябре.

В список номинантов вошли четверо игроков, среди которых: вингер Михаил Мудрик, полузащитник Тарас Степаненко, хавбек Марьян Швед и защитник Николай Матвиенко.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальных соцсетях клуба: Instagram и Facebook.