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Верес - Рух: смотреть онлайн, прямая видео трансляция матча УПЛ
Смотреть онлайн трансляцию матча чемпионата Украины Верес – Рух
фото - НК "Верес" Рівне
В пятницу, 30 сентября, матчем "Верес" – "Рух" стартует пятый тур украинской Премьер-лиги. Ровенчане впервые с 2019-го года сыграют на проходившем реконструкцию стадионе "Авангард". Команда Юрия Вирта сейчас находится в группе лидеров, потерпев одно поражение при трех победах. "Рух" приехал к соседям на фоне победы над "Зарей" в предыдущем туре.
Вашему вниманию прямая трансляция матча "Верес" - "Рух", начало игры в 13:00
Украинская Премьер-лига. 5-й тур
30 сентября. Ровно. Стадион "Авангард". Начало – 13:00
"Верес" (Ровно) – "Рух" (Львов)
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