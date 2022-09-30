Верес - Рух: смотреть онлайн, прямая видео трансляция матча УПЛ

В пятницу, 30 сентября, матчем "Верес" – "Рух" стартует пятый тур украинской Премьер-лиги. Ровенчане впервые с 2019-го года сыграют на проходившем реконструкцию стадионе "Авангард". Команда Юрия Вирта сейчас находится в группе лидеров, потерпев одно поражение при трех победах. "Рух" приехал к соседям на фоне победы над "Зарей" в предыдущем туре.

Вашему вниманию прямая трансляция матча "Верес" - "Рух", начало игры в 13:00

Украинская Премьер-лига. 5-й тур

30 сентября. Ровно. Стадион "Авангард". Начало – 13:00

"Верес" (Ровно) – "Рух" (Львов)