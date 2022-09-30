Верес - Рух 2:2. Праздник возвращения и реализации, но не футбола

В последний раз "Верес" принимал гостей в официальном матче на поле родного "Авангарда" еще в мае 2017 года. Затем были скитания по разным аренам страны и долгое ожидание завершения многострадальной реконструкции. Наконец, в разгар войны это произошло – народный клуб вернулся на "Авангард". Пока без болельщиков (почти, в VIP ложе на самом деле собралось немало народа) и с отсрочкой начала игры из-за воздушной тревоги. Тем не менее, событие – незаурядное.

Понятно, что хозяева выходили на поле сверхмотивированными. Юрий Вирт, который во время международной паузы успел попасть в скандал, а затем получил приз лучшему тренеру месяца, выставил в целом прогнозируемый состав. В основе только не оказалось Евгения Пасича – его на фланге заменил Квасный. Были вопросы по поводу форварда, но Вирт снова доверился Гайдучику.

"Рух" ехал в Ровно испортить праздник соседям и развить успех после победы над "Зарей". Леонид Кучук решил, что в центре поля будет уместнее Федорчук, а не Довгий, а на острие отправил мобильного и настырного Бойчука. Впрочем, понятно, что основные надежды были связаны с Климчуком, который забивал "Вересу" в трех предыдущих встречах, и Таллесом - автором хет-трика в предыдущем туре.

Готовя анонс к игре, прогнозировал, что в этом поединке вряд ли зрители увидят много голов, поскольку команды, вернее их тренеры, являются адептами защитного футбола. Но кто мог предположить, что в первом тайме футболисты продемонстрируют почти идеальную эффективность у ворот друг друга.

Уже первая основательная атака "Верес" на 9-й минуте закончилась голом. Гагун отдал в штрафную с правого фланга, Дахновский в окружении трех соперников спокойно принял мяч, развернулся и пробил в нижний угол. Это никак не активизировало "Рух" – львовяне никак не могли связать 3-4 паса на половине поля соперника. Но тем не менее, гости сравняли счет на 26-й минуте – потеря мяча в центре поля тем же Гагуном позволила быстро перейти в атаку, Климчук сыграл в стенку с Бойчуком и фактически выскочил на свидание с Когутом. Удар Юрия голкипер отразил, но первым на мяче перед пустыми воротами оказался Таллес - 1:1.

Проходит пять минут и Клец, который, как и тренер, получил награду лучшему игроку месяца (при всем уважении к представителям "Вереса", но возникают сомнения в способе определения лучших), ударом со штрафного с "точки Шевченко" застает врасплох Юрия Панькива. Голкипер явно ожидал подачу, поэтому опрометчиво вышел из ворот и задел мяч только кончиками пальцев.

В итоге за полчаса есть два с половиной момента и три гола! До перерыва, правда, Панькиву удалось реабилитироваться в моменте, когда Дахновский пробил слета после подачи углового метров с 7-8 под перекладину, но кипер "Руха" среагировал.

Второй тайм стал логическим продолжением первого. Постоянные попытки комбинировать в центре поля с постоянными потерями и отсутствие ударов по воротам как класс. Правда, "Рух" снова удалось сравнять счет - как и перед этим "Вересу", помог стандарт. Таллес выполнил подачу со штрафного с правого фланга, а Дидык, расположившись между ровенцами, высоко выпрыгнул и классно пробил головой - мяч от стойки залетел в ворота.

Логично, что "Верес" должен пойти вперед - все же символический матч, нужно побеждать. Но если в первом тайме ровенчане периодически выводили друг друга на удар, то после перерыва они, кажется, забыли, как это делается. Кроме нескольких подач и прострелов, нейтрализованных защитниками и Панькивым, команда Вирта ничего не создавала.

У "Руха" дела были не намного лучше, хотя мяч львовяне держали более убедительно. А на 89-й вышедший на замену Карабин даже прорвался к воротам, но под очень острым углом, поэтому шансов переиграть Когута у него не было. "Верес" так и не смог нанести хотя бы один удар во втором тайме, но мог рассчитывать на гол, если бы арбитр не зафиксировал нарушение правил со стороны Сергийчука уже в компенсированное время. При этом, как показал повтор, решение очень спорное. Панькив вышел далеко из ворот и врезался в своего же защитника, мяч отлетал к игроку "Вереса", но рефери возложил вину за эпизод именно на Михаила.

В итоге имеем ничью 2:2. Кто не смотрел игры, может подумать, что это был феерический поединок. Но реальность несколько иная. Просто на этот раз на обновленном "Авангарде" залетало почти все.

VBet Лига. 5-й тур

30 сентября. Ровно. Стадион "Авангард". Начало – 13:30

"Верес" (Ровно) - "Рух" (Львов)

Голы: Дахновский 9, Клец 31 – Таллес 26, Дидык 53

"Верес": Когут – Гагун, Вовченко, Мирошник, Квасный - Клец, Кучеров – Г.Пасич, Лебеденко (М.Шестаков 83), Дахновский (В.Шарай 83) – Гайдучик (Сергийчук 68)

Тренер: Юрий Вирт

"Рух": Панькив – Роман, Слюсар, Дидык, Лях – Сапуга, Федорчук – Соломон (Рунич 75), Таллес (Притула 87), Климчук – Бойчук (Карабин 83)

Тренер: Леонид Кучук

Арбитр: Александр Соловьян

Предупреждения: Гагун 45, Дахновский 46, Шарай 90 - Климчук 11, Слюсар 34, Лях 57, Роман 72, Соломон 74