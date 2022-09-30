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Тренер вратарей Львова Хомутовский задержан в Беларуси
Судя по всему, ему шьют участие в оппозиционных митингах
Фото: ФК Львов
В Беларуси был задержан бывший голкипер, тренер вратарей "
Видео с его задержанием и допросом опубликовали провластные Телеграм-каналы. На нем он признается, что выходил на проезжую часть во время оппозиционных митингов в 2020 году. Ему может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы, штраф, арест или ограничения свободы на тот же срок.
В последнее время Хомутовский работал тренером вратарей "Львова".
В 2017 году он занимал аналогичную должность в "Черноморце". Как игрок выступал за "Металлист", "Таврию" московское и минское "Динамо", БАТЭ, "Стяуа" и другие клубы. Провел 26 матчей за сборную Беларуси.
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