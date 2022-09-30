Тренер вратарей Львова Хомутовский задержан в Беларуси

В Беларуси был задержан бывший голкипер, тренер вратарей " Львова " Василий Хомутовский. Он вернулся в страну на лечение.

Видео с его задержанием и допросом опубликовали провластные Телеграм-каналы. На нем он признается, что выходил на проезжую часть во время оппозиционных митингов в 2020 году. Ему может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы, штраф, арест или ограничения свободы на тот же срок.

В последнее время Хомутовский работал тренером вратарей "Львова".

В 2017 году он занимал аналогичную должность в "Черноморце". Как игрок выступал за "Металлист", "Таврию" московское и минское "Динамо", БАТЭ, "Стяуа" и другие клубы. Провел 26 матчей за сборную Беларуси.