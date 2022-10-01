Швед в запасе, Сикан получает шанс. Стали известны составы команд на матч Металлист – Шахтер

В рамках 5-го тура чемпионата Украины харьковский "Металлист" сыграет против донецкого "Шахтера". Начало встречи запланировано на 17:00, но из-за тревоги во Львове старт поединка может быть отложен.

Главные тренеры коллективов Олег Ратий и Игорь Йовичевич определились со стартовыми составами своих команд на эту игру.

"Металлист": Рыбка, Мизюк, Порох, Романюк, Клименчук, Ралюченко, Чайковский, Танковский, Коркишко, Прядун, Картушов.

Запасные: Костик, Чидомере, Панасенко, Кныш, Шамич, Шопин, Рязанцев, Подлепенец, Федоров.

"Шахтер": Трубин, Бондарь, Степаненко, Судаков, Мудрик, Зубков, Сикан, Михайличенко, Бондаренко, Матвиенко, Конопля.

Запасные: Шевченко, Пятов, Траоре, Кривцов, Швед, Джурасек, Топалов, Тейлор, Очеретько, Назарина, Козик, Петряк.