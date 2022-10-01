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Швед в запасе, Сикан получает шанс. Стали известны составы команд на матч Металлист – Шахтер
Начало встречи может быть отложено из-за тревоги в регионе
Фото: shakhtar.com
В рамках 5-го тура чемпионата Украины харьковский "Металлист" сыграет против донецкого "Шахтера". Начало встречи запланировано на 17:00, но из-за тревоги во Львове старт поединка может быть отложен.
Главные тренеры коллективов Олег Ратий и Игорь Йовичевич определились со стартовыми составами своих команд на эту игру.
"Металлист": Рыбка, Мизюк, Порох, Романюк, Клименчук, Ралюченко, Чайковский, Танковский, Коркишко, Прядун, Картушов.
Запасные: Костик, Чидомере, Панасенко, Кныш, Шамич, Шопин, Рязанцев, Подлепенец, Федоров.
"Шахтер": Трубин, Бондарь, Степаненко, Судаков, Мудрик, Зубков, Сикан, Михайличенко, Бондаренко, Матвиенко, Конопля.
Запасные: Шевченко, Пятов, Траоре, Кривцов, Швед, Джурасек, Топалов, Тейлор, Очеретько, Назарина, Козик, Петряк.
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