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Швед в запасе, Сикан получает шанс. Стали известны составы команд на матч Металлист – Шахтер

Премьер-лига
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Начало встречи может быть отложено из-за тревоги в регионе

Швед в запасе, Сикан получает шанс. Стали известны составы команд на матч Металлист – Шахтер

Фото: shakhtar.com

Новина українською

В рамках 5-го тура чемпионата Украины харьковский "Металлист" сыграет против донецкого "Шахтера". Начало встречи запланировано на 17:00, но из-за тревоги во Львове старт поединка может быть отложен.

Главные тренеры коллективов Олег Ратий и Игорь Йовичевич определились со стартовыми составами своих команд на эту игру.

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"Металлист": Рыбка, Мизюк, Порох, Романюк, Клименчук, Ралюченко, Чайковский, Танковский, Коркишко, Прядун, Картушов.

Запасные: Костик, Чидомере, Панасенко, Кныш, Шамич, Шопин, Рязанцев, Подлепенец, Федоров.

"Шахтер": Трубин, Бондарь, Степаненко, Судаков, Мудрик, Зубков, Сикан, Михайличенко, Бондаренко, Матвиенко, Конопля.

Запасные: Шевченко, Пятов, Траоре, Кривцов, Швед, Джурасек, Топалов, Тейлор, Очеретько, Назарина, Козик, Петряк.

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков)
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