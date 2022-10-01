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Металлист - Шахтер: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Возглавят ли "горняки" турнирную таблицу?

Металлист - Шахтер: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Шахтар Донецьк

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" после поражения "Колоса" имеет неплохой шанс стать лидером украинского чемпионата. Для этого нужно будет в субботу одолеть харьковский "Металлист" - команду интересную, но не очень стабильную. Коллективу Йовичевичу нужны три бала, однако немалая часть сборников была задействована за украинскую национальную команду, а впереди - важные матчи ЛЧ. В общем, без ротации будет сложно обойтись.

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"Металлист" 17:00 "Шахтер"

VBET-лига. 5-й тур
1 октября, Львов, "Арена Львов"

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков)
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