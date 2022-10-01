Металлист - Шахтер: смотреть онлайн, видеотрансляция

Донецкий "Шахтер" после поражения "Колоса" имеет неплохой шанс стать лидером украинского чемпионата. Для этого нужно будет в субботу одолеть харьковский "Металлист" - команду интересную, но не очень стабильную. Коллективу Йовичевичу нужны три бала, однако немалая часть сборников была задействована за украинскую национальную команду, а впереди - важные матчи ЛЧ. В общем, без ротации будет сложно обойтись.

"Металлист" 17:00 "Шахтер"

VBET-лига. 5-й тур

1 октября, Львов, "Арена Львов"