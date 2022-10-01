Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист - Шахтер: смотреть онлайн, видеотрансляция
Возглавят ли "горняки" турнирную таблицу?
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Донецкий "Шахтер" после поражения "Колоса" имеет неплохой шанс стать лидером украинского чемпионата. Для этого нужно будет в субботу одолеть харьковский "Металлист" - команду интересную, но не очень стабильную. Коллективу Йовичевичу нужны три бала, однако немалая часть сборников была задействована за украинскую национальную команду, а впереди - важные матчи ЛЧ. В общем, без ротации будет сложно обойтись.
"Металлист" 17:00 "Шахтер"
VBET-лига. 5-й тур
1 октября, Львов, "Арена Львов"
Популярное сейчас
- Минай - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Игрок Тоттенхэма потратил около миллиона фунтов на улучшение своей игры
- Металлист - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1 октября 2022
- Надежды, разбившиеся вдребезги. Украинские легионеры, которые разочаровали за границей
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО