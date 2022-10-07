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Ворскла - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Ворскла - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.10.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ворскла - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

фото - ФК Ворскла (Полтава)

UA-Футбол
Новина українською

"Черноморец" – одна из трех команд текущего чемпионата Украины, которая еще не побеждала. Недавно в этой когорте находилась и "Ворскла", но полтавчанам удалось взять три очка на поле "Ингульца". Это существенно улучшило не только настроение Виктора Скрипника, но и турнирное положение "Ворсклы". Теперь желательно развить успех, но "Черноморец" точно будет против.

Одесситы еще не выигрывали, но в большинстве своих матчей показали достойную игру. Моментами "морякам" катастрофически не везло, моментами просто не хватало опыта. Как будет в этот раз? Поле "Минай-Арены" ответит на вопросы.

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Трансляція матчу Ворскла - Чорноморець
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Матч состоится в субботу, восьмого октября, в 13:00 в пригороде Ужгорода. Онлайн прямую видеотрансляцию матча "Ворскла" – "Черноморец" обеспечит компания "Setanta Sports". Трансляция – на Setanta Sports+ (линейный телеканал и OTT-платформа).

Если у вас нет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями матча в текстовой трансляции. Доступна в матч-центре UA-Футбол >>>

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В статье: Ворскла (Полтава) Черноморец (Одесса)
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