УПЛ. Ворскла - Черноморец 2:1. Возвращенные долги

Братья по несчастью? Ну, как минимум – команды, от которых ждали большего на старте сезона. Обе управляемы именитыми, авторитетными тренерами, оба клуба достаточно стабильны в финансовом плане. Но только одна победа на двоих в пяти стартовых турах УПЛ – явное разочарование.

Такой контекст только придавал интересу сегодняшнему поединку. Вряд ли был смысл рассчитывать на "игру мышц", но интриговало то, кто из тренеров сможет лучше завуалировать проблемы своей команды. За Скрипника не мог играть Пердута (дисквалификация), у Романа Григорчука выпало сразу два основных голкипера. Это то, что на поверхности. О психологическом дисбалансе от неудачных результатов даже не говорим.

"Ворскла" активнее начала. Несколько позиционных атак и стандартов наметили намерения полтавчан действовать первым номером. Даже момент был – острый прострел в исполнении Степанюка. Дальше – больше. Сефери дважды вырывался на оперативное пространство перед воротами Варакуты, но принимал неверные решения. "Черноморец" отвечал контрвыпадами.

На контратаках акцентировал внимание и Роман Григорчук. Одна из таковых дала дивиденды в виде неплохого удара Юсова. Пристрелка. Настоящим "залпом" был удар Кузыка, заставивший Ризныка тянуть мяч из-под перекладины. Похоже, одесситов устраивала игра вторым номером – у них получалось конструировать контрнаступление.

Главное было – обезопасить себя от провалов в обороне. Один из таких едва не случился на 27-й минуте, когда Сефери расстрелял ворота с нескольких метров. Но был офсайд. События на поле напоминали подготовительный период к какой-то вспышке активности. То есть, это был не черепаший темп, но и не крейсерская скорость. Однако продолжения ситуация не получила. Тайм доиграли в относительном затишье. Разве что удар Брагару выбился из общего русла – могло быть очень красиво, если бы "крученым" попал в дальний угол.

Ничего в планах команд не изменилось после перерыва. Но изменился уровень исполнения. "Ворскла" реализовала один из первых своих моментов во втором тайме. Варакута неуверенно сыграл на выходе при подаче с углового, Чеснаков переправил мяч в сетку. Но ответ "моряков" не заставил себя ждать. В одной из последующих атак гости заработали штрафной, подача на дальнюю штангу нашла Ивана Бобко, который без труда возобновил паритет.

После этого "Черноморец" захватил инициативу. Были шансы выйти вперед, если бы прострел Кузыка кто-нибудь замкнул. Или если бы удар Путри был точнее. Классно прошла и контратака, которую подытожил сильным ударом Юсов (Ризнык парировал). Это уже была явно не ситуативная вспышка активности, а тенденциозная угроза воротам соперника. Судя по тому, что игроки "Ворсклы" медленно уходили с поля при заменах, полтавчане больше боялись потерять ничью, чем думали о победе.

Теперь уже о контратаках заботилась "Ворскла". О вспышках. Такая произошла, когда прошла передача на Олейника из глубины, до которой он не успел. И когда прострел с фланга повлек панику во владениях Варакуты, которая должна была заканчиваться голом. Каким-то чудом Олейник с нескольких метров попал во вратаря, уже лежавшего на газоне. Не повезло здесь "Ворскле", не везло раньше и "Черноморцу".

Так все бы и закончилось, если бы судьба не вернула долги "Ворскле". Она часто пропускала в конце в предыдущих матчах – теперь же на последних минутах забила сама. Тауйлян Сефери оказался на мяче и из пределов штрафной расстрелял ворота Варакуты. Времени отыграться у "Черноморца" не было.

Григорчука жалко, игра его комнады не была безнадежной... Но раньше в такой ситуации часто оказывался и Скрипник. Сегодня вернулось "Ворскле", когда-то, наверное, вернется и "Черноморцу".

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 6-ой тур. 08.10.2022

Минай. Стадион: "Минай-Арена"

"Ворскла" - "Черноморец" 2:1

Голы: Владимир Чеснаков 49, Тауйлян Сефери Сулейманов 88 - Иван Бобко 53

"Ворскла": Дмитрий Ризнык, Джоко Зайков, Александр Скляр, Андрей Кравчук (Юрий Козыренко 73), Денис Олейник, Руслан Степанюк (Марлисон 90+2), Тауйлян Сефери Сулейманов (Артем Челядин 90+2), Владимир Чеснаков, Василий Кравец, Андрей Бацула (Ардит Толи 72), Владлен Юрченко (Иван Нестеренко 85)

"Черноморец": Даниил Варакута, Виталий Ермаков, Джеймс Манджрекар, Илья Путря (Андрей Штогрин 87), Сергей С.Кравченко, Дмитрий Юсов, Иван Бобко (Кевин Кубемба 90), Максим Брагару, Орест Кузык (Александр Гладкий 87), Владимир Салюк (Зигей Бадибанга 90), Сергей Политыло

Предупреждения: Дмитрий Ризнык 68, Джоко Зайков 68 - Владимир Салюк 23, Сергей С.Кравченко 63, Илья Путря 84, Сергей С.Кравченко 90+4

Удаление: Сергей С.Кравченко 90+4