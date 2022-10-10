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Шаран: Селезнев пока не готов усилить нашу игру. Его вес не в норме
Главный тренер "Миная" прокомментировал ничью с "Кривбассом"
Фото: ФК Минай
Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал нулевую ничью с "Кривбассом" (0:0) в рамках 6-го тура УПЛ.
– Те варианты усиления, которые мы видели, нам не принесли результата. А у "Кривбасса" этот компонент как раз получился лучше. И борьбу при стандартных положениях мы тоже проигрывали в концовке матча. Хотя до этого создали три момента, которые должны были реализовывать. Причины этого мы будем выяснять, потому что игроки сказали, что самочувствие было хорошим. Но действительно есть у меня претензии к игрокам, на которых я надеялся, что они усилят игру, ведь сделали пять замен. К большому сожалению, усиления не было. Считаю, что в этом причина нулевой ничьи.
– В чем причина обратной замены Даниила Колесника?
– Если вы футбол смотрели – видели, что он не выполнял то, что от него требовалось. Он должен цепляться за мячи, чтобы поддерживать наших полузащитников, которые из глубины включались. Он этого не делал и выпал из игры. Ему нужно работать над собой и в психологическом плане в первую очередь. Тогда все будет хорошо. У него большие перспективы, потому что данные хорошие, но нужно перестроиться в плане психологии. Нападающие сыграли не так, как я ожидал. Это касается и Вишневского, и Коломойца. Хотя Юра тренируется с нами всего пять дней. Рассчитываем на его опыт.
– В каком физическом состоянии сегодня Евгений Селезнев? Когда мы сможем увидеть его на поле?
– Посмотрим, когда будет в норме его вес, и я буду доволен его тренировочным процессом. Пока он не готов усилить нашу игру. Все зависит от него, – сказал Шаран.
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