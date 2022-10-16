Зубков открыл счет в украинском Классическом - ВИДЕО

В рамках 7-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" играет против киевского "Динамо".

Счет в поединке на 29-й минуте встречи открыл вингер "горняков" Александр Зубков. Михаил Мудрик исполнил угловой, Лассина Траоре сбросил головой на дальнюю штангу, а Зубков переправил мяч в сетку ворот голкипера "бело-синих" Руслана Нещерета.

В текущем сезоне УПЛ 26-летний Александр принял участие в 5 матчах, в которых забил 2 гола. Также Зубков 4 игры в Лиге чемпионов и отметился 2 забитыми мячами.

Видео гола Зубкова