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Зубков открыл счет в украинском Классическом - ВИДЕО
"Горняки" вышли вперед
ФК "Шахтер" / Автор неизвестен
В рамках 7-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" играет против киевского "Динамо".
Счет в поединке на 29-й минуте встречи открыл вингер "горняков" Александр Зубков. Михаил Мудрик исполнил угловой, Лассина Траоре сбросил головой на дальнюю штангу, а Зубков переправил мяч в сетку ворот голкипера "бело-синих" Руслана Нещерета.
В текущем сезоне УПЛ 26-летний Александр принял участие в 5 матчах, в которых забил 2 гола. Также Зубков 4 игры в Лиге чемпионов и отметился 2 забитыми мячами.
Видео гола Зубкова
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