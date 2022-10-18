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Защитник Кривбасса: Сразу дал согласие на новый контракт

Премьер-лига
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Дмитрий Семенов даже не раздумывал

Защитник Кривбасса: Сразу дал согласие на новый контракт

Скриншот: канал Кривбасса на YouTube

Новина українською

Защитник криворожского "Кривбасса" Дмитрий Семенов прокомментировал подписание нового контракта с красно-белыми.

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— Дмитрий, сразу ли принял для себя решение продлить соглашение с "Кривбассом"?

— Да, конечно, я даже не раздумывал. Сразу согласился на новый контракт. Мы с "Кривбассом" вместе выходили в УПЛ, хочется продолжать помогать команде одерживать победы и выполнять задачи. Хочу вернуться вместе с командой в еврокубки. Все помнят те легендарные матчи против "Пармы".

Но главная победа – это победа Украины. Хочу поблагодарить ВСУ за то, что дают нам возможность заниматься любимым делом.

— Помнишь, сколько голов тебе удалось забить за "Кривбасс"?

— Да, отличился дважды. Это было в Первой лиге: в ворота "Полесье" и "Краматорска". В УПЛ пока не забивал (улыбается).

— Чего, по твоему мнению, все-таки пока не хватает нашей команде, чтобы выступать более стабильно?

— Удачу также нужно заслужить. Уверен, что со временем все будет хорошо. Мы много и плодотворно работаем на тренировках, поэтому результат обязательно придет.

— После начала войны рашистов против Украины ты вернулся домой из турецких сборов и пытался вступить в военный батальон "Днепр-1"…

— Да, но, к сожалению, меня не взяли. Сказали, ждать вызова и того, что я слишком молод и нет военного опыта. После этого приехал в Кривой Рог и поддерживал форму с находившимися здесь ребятами (Зотько, Татарков, Дебелко и некоторые игроки U-19), ожидая начала сборов, - сказал Семенов.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Дмитрий Семенов
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Источник:
fckryvbas.com

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