Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс подписал новое соглашение с одним из лидеров команды
Защитник продолжит свои выступления за красно-белых
Фото: fckryvbas.com
"Кривбасс" объявил о подписании нового контракта с одним из лидеров команды Дмитрием Семеновым. Новое соглашение 22-летнего защитника будет действовать до конца сезона 2023/24.
Семенов перешел в "Кривбасс" в июле 2021 года. В сезоне 2021/22 провел за криворожцев 19 матчей (18+1 в Кубке Украины), забил 2 гола. В нынешнем сезоне Дмитрий сыграл за красно-белых 6 матчей: 470 минут на поле, 2 предупреждения в пассиве.
Напомним, матч 7-го УПЛ между "Черноморцем" и "Кривбассом" перенесен. В следующем матче криворожский клуб должен встретиться с "Александрией" 18 октября.
Популярное сейчас
- Лунин о своем первом Эль-Классико: Я самый счастливый человек в мире
- Кучук: Я давно в футболе - все понимаю. Играть в восемь полевых игроков - очень сложно
- Гвардиола о незасчитанном голе Фодена: Это Энфилд... Тут такое было уже три года назад в ЛЧ
- Массовая драка. После матча Красников ударил гендиректора и футболиста Руха
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО