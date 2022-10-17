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Кривбасс подписал новое соглашение с одним из лидеров команды

Премьер-лига
(3 голосов)

Защитник продолжит свои выступления за красно-белых

Кривбасс подписал новое соглашение с одним из лидеров команды

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" объявил о подписании нового контракта с одним из лидеров команды Дмитрием Семеновым. Новое соглашение 22-летнего защитника будет действовать до конца сезона 2023/24.

Семенов перешел в "Кривбасс" в июле 2021 года. В сезоне 2021/22 провел за криворожцев 19 матчей (18+1 в Кубке Украины), забил 2 гола. В нынешнем сезоне Дмитрий сыграл за красно-белых 6 матчей: 470 минут на поле, 2 предупреждения в пассиве.

Напомним, матч 7-го УПЛ между "Черноморцем" и "Кривбассом" перенесен. В следующем матче криворожский клуб должен встретиться с "Александрией" 18 октября.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Дмитрий Семенов
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Источник:
fckryvbas.com

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