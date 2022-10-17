Кривбасс подписал новое соглашение с одним из лидеров команды

"Кривбасс" объявил о подписании нового контракта с одним из лидеров команды Дмитрием Семеновым. Новое соглашение 22-летнего защитника будет действовать до конца сезона 2023/24.

Семенов перешел в "Кривбасс" в июле 2021 года. В сезоне 2021/22 провел за криворожцев 19 матчей (18+1 в Кубке Украины), забил 2 гола. В нынешнем сезоне Дмитрий сыграл за красно-белых 6 матчей: 470 минут на поле, 2 предупреждения в пассиве.

Напомним, матч 7-го УПЛ между "Черноморцем" и "Кривбассом" перенесен. В следующем матче криворожский клуб должен встретиться с "Александрией" 18 октября.