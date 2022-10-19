Два матча УПЛ приостановлены из-за воздушной тревоги на Закарпатье

Впервые в этом сезоне матчи УПЛ на Закарпатье приостановлены из-за воздушной тревоги. До сегодняшнего дня в Ужгороде и пригороде состоялось 13 поединков УПЛ сезона 2022/23 и ни один не был прерван из-за конвульсий россиян.

Сегодня были приостановлены сразу два - "Днепр-1" - "Ингулец" в Ужгороде и "Ворскла" - "Рух" в Минае. На 21-й минуте команды были вынуждены покинуть арену и направиться к бомбоубежищу. Ни в одной из игр счет не был открыт. Напомним, что оба матча стартовали в 13:00.