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Два матча УПЛ приостановлены из-за воздушной тревоги на Закарпатье
Впервые в этом сезоне в Ужгороде и пригороде
Скриншот: Setanta Sports
Впервые в этом сезоне матчи УПЛ на Закарпатье приостановлены из-за воздушной тревоги. До сегодняшнего дня в Ужгороде и пригороде состоялось 13 поединков УПЛ сезона 2022/23 и ни один не был прерван из-за конвульсий россиян.
Сегодня были приостановлены сразу два - "Днепр-1" - "Ингулец" в Ужгороде и "Ворскла" - "Рух" в Минае. На 21-й минуте команды были вынуждены покинуть арену и направиться к бомбоубежищу. Ни в одной из игр счет не был открыт. Напомним, что оба матча стартовали в 13:00.
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