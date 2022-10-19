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Два матча УПЛ приостановлены из-за воздушной тревоги на Закарпатье

Премьер-лига
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Впервые в этом сезоне в Ужгороде и пригороде

Два матча УПЛ приостановлены из-за воздушной тревоги на Закарпатье

Скриншот: Setanta Sports

Новина українською

Впервые в этом сезоне матчи УПЛ на Закарпатье приостановлены из-за воздушной тревоги. До сегодняшнего дня в Ужгороде и пригороде состоялось 13 поединков УПЛ сезона 2022/23 и ни один не был прерван из-за конвульсий россиян.

Сегодня были приостановлены сразу два - "Днепр-1" - "Ингулец" в Ужгороде и "Ворскла" - "Рух" в Минае. На 21-й минуте команды были вынуждены покинуть арену и направиться к бомбоубежищу. Ни в одной из игр счет не был открыт. Напомним, что оба матча стартовали в 13:00.

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В статье: Ворскла (Полтава) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) СК Днепр-1
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