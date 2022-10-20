Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2
Хороший результат для "Ингульца"
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Вряд ли кто-то мог ожидать, что первые проблемы в текущем чемпионате у "Днепра-1" случатся в матче против "Ингульца". Петровцы все еще идут без побед в Премьер-лиге, но этот факт не помешал подопечным Сергея Лавриненко дать бой и не проиграть на тот момент единоличному лидеру УПЛ. Возможно, на это повлияла воздушная тревога, прервавшая игру посреди первого тайма. Но наставник днепрян Александр Кучер после поединка отметил, что
Фотогалерея
Популярное сейчас
- От своих ворот. Вратарь женской сборной Украины забила невероятный гол
- Мудрик снова сияет, а Заря - доминирует. Символическая сборная восьмого тура УПЛ
- Когда Роналду не нужен. МЮ - Тоттенхэм 2:0. Видео голов и обзор матча
- "Это полная коррупция". Алиев - о трансляции матча Шахтер – Динамо
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО