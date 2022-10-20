Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2

Вряд ли кто-то мог ожидать, что первые проблемы в текущем чемпионате у "Днепра-1" случатся в матче против "Ингульца". Петровцы все еще идут без побед в Премьер-лиге, но этот факт не помешал подопечным Сергея Лавриненко дать бой и не проиграть на тот момент единоличному лидеру УПЛ. Возможно, на это повлияла воздушная тревога, прервавшая игру посреди первого тайма. Но наставник днепрян Александр Кучер после поединка отметил, что соперник был в схожих условиях . Лучшими мгновениями с поединка на ужгородском стадионе "Авангард" делится наш фотокор Александр Приходько.

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