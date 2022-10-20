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Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2

Премьер-лига
(1 голосов)

Хороший результат для "Ингульца"

Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Вряд ли кто-то мог ожидать, что первые проблемы в текущем чемпионате у "Днепра-1" случатся в матче против "Ингульца". Петровцы все еще идут без побед в Премьер-лиге, но этот факт не помешал подопечным Сергея Лавриненко дать бой и не проиграть на тот момент единоличному лидеру УПЛ. Возможно, на это повлияла воздушная тревога, прервавшая игру посреди первого тайма. Но наставник днепрян Александр Кучер после поединка отметил, что соперник был в схожих условиях. Лучшими мгновениями с поединка на ужгородском стадионе "Авангард" делится наш фотокор Александр Приходько.

Фотогалерея

Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 1Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 2Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 3Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 4Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 5Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 6Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 7Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 8Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 9Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 10Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 11Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 12Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 13Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 14Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 15Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 16Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 17Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 18Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 19Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 20Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 21Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 22Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 23Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 24Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 25Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 26Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 27Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 28Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 29Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 30Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 31Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 32Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 33Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 34Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 35Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 36Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 37Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 38Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 39Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 40Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 41Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 42Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 43Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 44Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 45Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 46Первая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ингулец 2:2 - фото 47
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В статье: Ингулец (Петрово) СК Днепр-1
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